कौन हैं मेजर मोहित शर्मा? जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर किया था आतंकियों का सफाया, ‘धुरंधर’ से जुड़ा नाम

साल 2004 के एक ऑपरेशन में मोहित शर्मा ने ऐसा रिस्क उठाया, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस समय हिज्बुल मुजाहिदीन के दो खतरनाक आतंकी, अबू तोरारा और अबू सब्जार लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने वाले थे। उन्हें पकड़ने के लिए मोहित ने अपनी पहचान बदल ली और खुद को कश्मीरी युवक ‘इख्तार भट’ बताकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने एक कहानी बनाई कि उनके भाई को साल 2001 में आर्मी चेकपॉइंट पर मार दिया गया था और अब वह बदला लेना चाहते हैं। इसी बहाने वे आतंकियों के बीच घुस गए। लगभग दो महीने तक उन्होंने उन्हीं के साथ रहकर उनका भरोसा जीता। उसके बाद आतंकियों ने उन्हें अपना साथी समझ लिया और उन्हें हथियार तक सौंप दिए। लेकिन जैसे ही सही मौका मिला, मोहित ने पूरी बहादुरी के साथ दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन आज भी सेना की फाइलों में एक बेहतरीन खुफिया और रणनीतिक मिशन के रूप में दर्ज है।