मौसम में बड़ा उलटफेर! नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, 9-10-11-12-13 दिसंबर के लिए नई भविष्यवाणी

कश्मीर घाटी में अब जल्द ही 40 दिनों की कड़ाके वाली ठंड यानी 'चिल्लई कलां' शुरु होने वाली है। इस दौरान वहां जमकर बर्फबारी होती है। इस वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। यहां न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो IMD का कहना कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर-पूर्वी मानसून के मजबूत होने की वजह से राज्य के बड़े हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। समुद्र में मौसम खराब होने की वजह से मछुआरों को 10 दिसंबर तक दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की सलाह दी गई है।