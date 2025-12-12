कंपनी के नाम पर गोरखधंधे का पर्दाफाश, 24 साल की लड़की सरगना, तरीका देख हैरान रह गई पुलिस

डीसीपी ने बताया कि तनिष्का ने पूछताछ में स्‍वीकार किया है कि कुछ समय बाद ही उपभोक्ताओं का सब्सक्रिप्शन अचानक बंद कर दिया जाता था। इसके बाद 'रिनुअल' के नाम पर उपभोक्ताओं से बार-बार 100 डॉलर से 300 डॉलर तक की मांग करते थे। पुलिस को मौके पर पता चला कि आरोपी कंप्यूटर पर एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अमेरिका में बैठे लोगों को इंटरनेट कॉल कर रहे थे, ताकि वे पकड़े न जाएं। डीसीपी ने बताया कि आरोपी पहले मूल ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते थे और फिर कैप्चर कार्ड जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सेस लिमिट में सेंधमारी करके फर्जीवाड़ा करते थे। ग्राहकों को झांसे में लेने के लिए लिंक भेजकर दो साल तक के सब्सक्रिप्शन का ऑफर दिया जाता था। ठगी को छिपाने के लिए, वे निर्धारित टेलीकॉलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे और कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन नंबर (CLIN) को बदल देते थे, ताकि ग्राहक को कॉल करने वाले का वास्तविक नंबर दिखाई न दे।