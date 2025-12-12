ऑटो चालक ने महिला सवारी को अगवा किया, फिर अपने घर ले जाकर किया दुष्कर्म

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑटो चालक ने महिला सवारी को बेहोश का दुष्कर्म किया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Woman Passenger Rape: राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला सवारी को ऑटो चालक ने अगवा कर लिया। इसके बाद उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, ऑटो चालक ने इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे महिला दहशत में आ गई। हालांकि घटना के तीन दिन बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र की है। पीड़िता ने बताया कि वह घरों में चौका-बर्तन कर अपना परिवार चलाती है। बीती चार दिसंबर को रात करीब नौ बजे वह काम खत्म अपने घर जाने के लिए विजयनगर क्षेत्र के सम्राट चौक पर सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच वहां एक ऑटो चालक पहुंचा। पीड़िता उस ऑटो में बैठ गई, लेकिन इसी बीच उसे जोर की प्यास लग गई। इसपर उसने ऑटो चालक से पानी मांग लिया। ऑटो चालक ने उसे नशीला पानी पिला दिया, जिसे पीते ही वह बेसुध हो गई। इसके बाद उसे जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह बेड पर पाया। बाद में पता चला कि वह मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के काशीराम कॉलोनी स्थित ऑटो चालक के घर में है।
मधुबन बापूधाम थाना पुलिस का कहना है कि महिला ने सात दिसंबर को मामले की लिखित शिकायत दी थी, जांच के बाद आरोपी ऑटो चालक विक्की को गिरफ्तार किया गया। एसीपी कविनगर सूर्य बली मौर्य ने बताया आरोपी ऑटो चालक को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने विजय नगर के सम्राट चौक से ऑटो लिया था। पानी पीते ही वह ऑटो में बेसुध हो गई, जब उसे होश आया तो वह एक घर के बेडरूम में थी और उसके कपड़े शरीर पर नहीं थे और ऑटो चालक भी निर्वस्त्र उसके बगल में लेटा था।
पीड़िता के अनुसार, उसने जब ऑटो चालक से पूछताछ शुरू की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। इससे महिला दहशत में आ गई और चुपचाप अपने घर चली गई, लेकिन देर से घर पहुंचने पर परिजनों ने पूछताछ शुरू की तो पीड़िता ने सारी बात बता दी। इसके बाद परिजनों ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और वह सात दिसंबर को पुलिस के पास पहुंची। बहरहाल, पुलिस ने ऑटो चालक को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली-एनसीआर में रेप का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में यह पहला मामला नहीं है, जब किसी ने महिला सवारी को अगवा कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले दिल्ली के नरेला में चार दिसंबर को एक चाल साल की बच्ची को अगवा कर उसका यौन शोषण किया गया था। पुलिस ने इस मामले में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने बच्ची से इतनी दरिंदगी के साथ रेप किया कि उसके गुप्तांक तक फट गए थे। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम दिल्ली में भी एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में पीड़िता अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। ये मामले सिर्फ बानगी भर हैं।
