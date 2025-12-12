ऑटो चालक ने महिला सवारी को अगवा किया, फिर अपने घर ले जाकर किया दुष्कर्म

घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र की है। पीड़िता ने बताया कि वह घरों में चौका-बर्तन कर अपना परिवार चलाती है। बीती चार दिसंबर को रात करीब नौ बजे वह काम खत्म अपने घर जाने के लिए विजयनगर क्षेत्र के सम्राट चौक पर सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच वहां एक ऑटो चालक पहुंचा। पीड़िता उस ऑटो में बैठ गई, लेकिन इसी बीच उसे जोर की प्यास लग गई। इसपर उसने ऑटो चालक से पानी मांग लिया। ऑटो चालक ने उसे नशीला पानी पिला दिया, जिसे पीते ही वह बेसुध हो गई। इसके बाद उसे जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह बेड पर पाया। बाद में पता चला कि वह मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के काशीराम कॉलोनी स्थित ऑटो चालक के घर में है।