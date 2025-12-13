13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर हंगामा

दस मिनट के लिए कार्यवाही हुई स्थगित

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Dec 13, 2025

नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान एक भी केबिनेट मंत्री के उपस्थित नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए बिना केबिनेट मंत्री की मौजूदगी में कार्यवाही संचालन पर आपत्ति जताई। जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की।

शीतकालीन सत्र के दसवें दिन शुक्रवार को जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई सदन में 13 दिसम्बर 2001 के हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्ष ने सदन में एक भी केबिनेट मंत्री के मौजूद नहीं होने का सवाल उठाया। जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में केबिनेट मंत्री को होना चाहिए और उन्होंने सदन में मौजूद मंत्री से केबिनेट मंत्री को बुलाने के लिए कहा। कुछ मिनट के इंतजार और विपक्ष की लगातार आपत्ति के बाद सभापति ने दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वापिस कार्यवाही शुरू होने पर केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजीजू, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण राज्यसभा में मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने केबिनेट मंत्री के नहीं होने के कारण सदन के स्थगित होने की जानकारी मिलने की बात कहते हुए बताया कि पूर्व लोकसभाध्यक्ष शिवराज पाटील के निधन के कारण लोकसभा में एडजर्नमेंट के लिए उन्हें जाना पड़ा। सदन के नेता जेपी नड्डा के विभाग के भी लोकसभा में प्रश्न लगे होने से वहां थे।

रिश्तों को तार-तार करने वाली रील्स पर लगे रोक

राज्यसभा में मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया पर रील्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इनसे सामाजिक रिश्ते तार तार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग से हमारे रिश्तों को बदनाम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो इनमें इस प्रकार की रील्स जिनमें पवित्र को लेकर रील्स बना कर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। इन्हें अनचाहे ही लोगों को देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नाबालिग नौजवान या बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे हमारे सामाजिक रिश्ते बदनाम हो रहे हैं। अनैतिक और हमारे पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने वाली किशोरों और युवाओं को नकारात्मक प्रभाव डालने वाली रील्स को बनाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए और इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने और सख्त दंड के प्रावधान किए जाएं और प्लेटफार्म की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। इन्हें शेयर करने वालों पर भी कार्रवाई हो।

कम उम्र के लोगों के हार्टअटैक का मुद्दा उठा

राज्यसभा में डीएमके सांसद आर गिरिराजन ने चालीस साल से कम उम्र के लोगों में बढ़ रहे ह्रदयाघात के मामलों को उठाते हुए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल से इसकी स्टडी करवाने की मांग की । उन्होंने कहा कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने के मामले बढ़ रहे हैं। इससे युवा पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। आईसीएमआर व प्रमुख चिकित्सालयों के चिकित्सकों को शामिल कर एक कमेटी बना कर पूरे भारत में अध्ययन कर कम उम्र में हार्टअटैक के पीछे के सच को सामने लाना चाहिए।

भारत में एंटी डोपिंग किट विकास के लिए हो प्रयास

नामांकित सासंद एवं ओलम्पिक पदक विजेता एथलीट पीटी उषा ने खेलों को डोपिंग मुक्त करने के लिए भारत में एंटी डोपिंग किट बनाने का मुद्दा उठाया। उषा ने कहा कि हमारे एथलीट दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन डोपिंग का खतरा हमारे खिलाड़ियों की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर छवि को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में डोपिंग जांच के किट बाहर से आयात होते हैं जिनकी लागत भी बहुत होती और इस कारण परीक्षण चक्र में देरी और बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। एंटी डोपिंग किट के निर्माण तकनीक विकास और सैम्पल कलेक्शन उपकरण, टेस्टिंग रिजेंट्स इत्यादि में भारत को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है और मेक इन इंडिया के तहत इसे प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए। इससे भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सकेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे भारत डोप फ्री नेशन भी बन सकेगा। उन्होंने इसके लिए एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना करने की मांग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 11:20 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर हंगामा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला ट्रैफिक पुलिस से सेक्सुअल डिमांड…15 साल से चल रहे बड़े ट्रैफिक फ्रॉड का खुलासा

delhi police exposed traffic fraud gang due to fake sticker scam and challan settlement
नई दिल्ली

गोवा नाइटक्लब आग हादसे के बाद NCR में बड़ी कार्रवाई, 350 बैंक्वेट हॉल पर गिर सकती है गाज

Followup Goa nightclub fire Accident NCR big action 350 banquet hall without NOC in Ghaziabad
नई दिल्ली

लोकसभा में गूंजा अतिक्रमण, अवैध कब्जों का मामला

नई दिल्ली

मैं 5 से 10 करोड़ वोट मोबिलाइज करा सकता हूं…एक सवाल पर भड़के स्वामी रामदेव

Swami Ramdev said I am yogi and karmayogi i can mobilize 5 to 10 crore votes in interest of country
नई दिल्ली

कंपनी के नाम पर गोरखधंधे का पर्दाफाश, 24 साल की लड़की सरगना, तरीका देख हैरान रह गई पुलिस

Noida OTT subscriptions fraud Six accused arrested including Girl
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.