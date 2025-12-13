राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर हंगामा

शीतकालीन सत्र के दसवें दिन शुक्रवार को जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई सदन में 13 दिसम्बर 2001 के हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्ष ने सदन में एक भी केबिनेट मंत्री के मौजूद नहीं होने का सवाल उठाया। जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में केबिनेट मंत्री को होना चाहिए और उन्होंने सदन में मौजूद मंत्री से केबिनेट मंत्री को बुलाने के लिए कहा। कुछ मिनट के इंतजार और विपक्ष की लगातार आपत्ति के बाद सभापति ने दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वापिस कार्यवाही शुरू होने पर केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजीजू, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण राज्यसभा में मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने केबिनेट मंत्री के नहीं होने के कारण सदन के स्थगित होने की जानकारी मिलने की बात कहते हुए बताया कि पूर्व लोकसभाध्यक्ष शिवराज पाटील के निधन के कारण लोकसभा में एडजर्नमेंट के लिए उन्हें जाना पड़ा। सदन के नेता जेपी नड्डा के विभाग के भी लोकसभा में प्रश्न लगे होने से वहां थे।