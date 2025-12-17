दिल्ली में मजदूरों को 10,000 रुपये की मदद, सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH लागू

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और मजदूरों को काम के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह आदेश 18 दिसंबर से लागू होगा। स्वास्थ्य, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।