17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

घर बैठे इन मजदूरों को 10-10 हजार देगी रेखा गुप्ता सरकार, प्रदूषण संकट से दिल्ली में नया नियम लागू

Rekha Gupta Government: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ग्रैप-4 लागू होने से निर्माण कार्य बंद होने पर प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 17, 2025

Rekha Gupta Government Give ten thousand to labourers due to delhi Pollution

दिल्ली में इन मजदूरों को मिलेंगे 10-10 हजार

Rekha Gupta Government: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार हर संभव कदम उठा रही है। पहले ग्रैप-4 लागू किया गया, जिसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की सख्त हिदायत दी गई थी। अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार उन रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजेगी, जो निर्माण कार्य रुकने की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी भाजपा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दी है।

आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने राजधानी में प्रदूषण संकट को लेकर कहा कि दिल्ली में पहले 16 दिनों के लिए ग्रैप-3 लागू किया गया, लेकिन जब प्रदूषण में कमी नहीं आई तो ग्रैप-4 लागू किया गया। इसकी वजह से लंबे समय से दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है और मजदूर घर पर ही बैठे हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने फैसला किया है कि सभी रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के खातों में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। जब ग्रैप-4 समाप्त होगा, तो उसके दिनों की गणना कर उसका मुआवजा भी अलग से उनके खातों में दिया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली में अभी भी लोगों के लिए सांस लेना दूभर है। इसलिए श्रम मंत्रालय की ओर से सख्त निर्देश दिया गया है कि 18 दिसंबर से सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। हालांकि, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली-पानी आपूर्ति, सैनिटेशन, आपदा प्रबंधन, म्यूनिसिपल सेवाएं और वन विभाग को इस नियम से छूट दी गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई संस्थान इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से संस्थानों से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों के आने-जाने के समय में बदलाव करें, ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ न हो।

दिल्ली में अभी भी गंभीर श्रेणी में AQI

सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, 16 दिसंबर की सुबह राजधानी में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में पाया गया। वहीं, 15 दिसंबर की शाम दिल्ली में औसत AQI 427 दर्ज किया गया था। फिलहाल AQI में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन दिल्ली समेत एनसीआर की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी में AQI 316, नरेला में 312, ITI शाहदरा में 312, जहांगीरपुरी में 310 और DTU दिल्ली में 301 दर्ज किया गया, जो सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं। वहीं, एनसीआर के कई शहरों की हालत भी चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-1 में AQI 288, सेक्टर-125 में 255 और नॉलेज पार्क-5 में 241 दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में मजदूरों को 10,000 रुपये की मदद, सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH लागू
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Delhi News

Rekha Gupta

Updated on:

17 Dec 2025 02:03 pm

Published on:

17 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / घर बैठे इन मजदूरों को 10-10 हजार देगी रेखा गुप्ता सरकार, प्रदूषण संकट से दिल्ली में नया नियम लागू

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी समारोह के बीच स्टेज पर पहुंचे प्रेमी ने दुल्हन को पहना दी वरमाला, देखता रहा दूल्हा, लौटी बारात

lover marries girlfriend in Delhi wedding hall amidst presence bride and groom
नई दिल्ली

हम मुंबई बंद कर देंगे, वरना 8 दिनों में…16 साल के छात्र आत्महत्या मामले में मराठा आंदोलन की चेतावनी

manoj jarange warning mumbai bandh due to delhi st. columbus school student suicide case
नई दिल्ली

दिल्ली में मजदूरों को 10,000 रुपये की मदद, सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH लागू

राष्ट्रीय

छह गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले! ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड समेत NCR के दो जिलों में विकसित होंगे कई सेक्टर

6 villages of delhi NCR development, Southern Peripheral Road
राज्य

सोनिया राहुल से जुड़ा, नेशनल हेराल्ड मामला… जानिए चार्जशीट आखिर क्यों खारिज?

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.