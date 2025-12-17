घर बैठे इन मजदूरों को 10-10 हजार देगी रेखा गुप्ता सरकार, प्रदूषण संकट से दिल्ली में नया नियम लागू

दिल्ली में अभी भी लोगों के लिए सांस लेना दूभर है। इसलिए श्रम मंत्रालय की ओर से सख्त निर्देश दिया गया है कि 18 दिसंबर से सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। हालांकि, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली-पानी आपूर्ति, सैनिटेशन, आपदा प्रबंधन, म्यूनिसिपल सेवाएं और वन विभाग को इस नियम से छूट दी गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई संस्थान इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से संस्थानों से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों के आने-जाने के समय में बदलाव करें, ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ न हो।