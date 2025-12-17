हनुक्का के दौरान आतंकी खतरे की चेतावनी पर दिल्ली हाई अलर्ट, खुफिया इनपुट से मची खलबली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी 15 जिलों की पुलिस, दिल्ली मेट्रो और रेलवे पुलिस को आदेश दिया है कि संवेदनशील जगहों की तुरंत सुरक्षा जांच की जाए। इसमें इजरायली दूतावास, सिनेगॉग, यहूदी समुदाय के केंद्र, चाबाद हाउस और वह सभी टूरिज्म की जगहें शामिल हैं, जहां इजरायली नागरिक ज्यादा आते हैं। पुलिस टीमों को खास तौर पर भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों और संवेदनशील जगहों के आस-पास ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मीटिंग की जा रही हैं। इसके अलावा शहर में इजरायली हितों से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।