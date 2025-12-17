दिल्ली एनसीआर में बिगड़ेगा मौसम! आंधी-बारिश और शीतलहर पर IMD की बड़ी भविष्यवाणी, इन राज्यों में अलर्ट

दिसंबर की ठंड अब एक नई चुनौती बनती नजर आ रही है। देशभर में शीतलहर और कोहरा अपने रंग दिखा रहा है। कई हिस्सों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय सड़कों पर वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं। साथ ही फ्लाइट्स और ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। दूसरी तरफ, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर, घने कोहरे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर तक होने की संभावना है। यानी एक बार फिर मौसम अपना रंग बदल रहा है, जिससे शीतलहर और धुंध के साथ कड़ाके की ठंड में इजाफा हो सकता है।