पैसा किसी दूसरे खाते में न चला जाए…रेखा सरकार की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले बुधवार को कही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण मजदूरों को 10-10 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि पिछले 16 दिनों से ग्रैप का तीसरा चरण लागू है। इसके अलावा प्रदूषण की स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर ग्रैप-4 भी लगाया गया, जिसके चलते कई निर्माण गतिविधियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। इसका सबसे ज्यादा असर निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की आमदनी पर पड़ा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार मजदूरों के हितों को लेकर गंभीर है और ग्रैप का चौथा चरण लागू होने की स्थिति में भी इसी तरह मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहायता केवल सरकारी तौर पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगी। साथ ही, जिन मजदूरों का पंजीकरण अभी नहीं हुआ है, उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकें।