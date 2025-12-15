मौसम का ट्रिपल अटैक! अगले 48 घंटों में ठंड-कोहरा और बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में ठंड का असर अब साफ-साफ दिखने लगा है। सुबह और रात के समय जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो जा रही है, वहीं रात में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर रही है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां की हालत बहुत ही गंभीर है। दिल्ली में लोगों को मौसम की ट्रिपल मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सुबह-सुबह कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य होती है और रात में सर्दी का तड़का लगता है। जबकि दिन में प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। वहीं कुछ राज्यों में मौसम अपने अलग ही रंग दिखा रहा है। यहां मानसून जाने के बाद भी बारिश का दौर अभी तक बना हुआ है। मौसम विभाग ने अब अगले 48 घंटों के लिए बारिश और कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। यानी मौसम के हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं।