पत्नी नौकरी करती है तो इसका मतलब यह नहीं… गुजारा भत्ता पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दोनों की शादी 19 फरवरी 2012 को हुई थी और जनवरी 2013 में उनके बेटे का जन्म हुआ। सितंबर 2020 में पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए PWDV Act की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उसने यह भी बताया था कि वह जुलाई 2020 से अपने नाबालिग बेटे के साथ अलग रह रही है। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2020 में अंतरिम रूप से 30,000 रुपये मासिक भरण-पोषण दिया था, जिसे अप्रैल 2022 में संशोधित कर पत्नी और बच्चे को 15-15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।