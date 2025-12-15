Messi की स्पीड दिल्ली के AQI और कोहरे के आगे थमी, राजधानी में प्रदूषण पर बवाल लेकिन छोटे शहरों पर चुप्पी!

खराब मौसम के कारण मेसी की उड़ान हुई स्थगित (Photo-IANS)
अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ( Lionel Messi) के अपने जीओएटी टूर (G.O.A.T Tour) के अंतिम दिन के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंचने में देरी हो गई है क्योंकि खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान स्थगित कर दी गई।
भारत की तीन दिवसीय तूफानी यात्रा के दूसरे दिन मुंबई में मौजूद मेसी को सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना था, लेकिन कोहरे की वजह से उनकी चार्टर फ्लाइट में देरी हो गई।
www.aqi.in के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी को रात 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 722 तक पहुंच गई थी। वहीं दिन के 2 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। कोहरे की बड़ी वजह दिल्ली के वायु प्रदूषण को ठहराया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता के काफी खराब बने रहने के मद्देनजर वकीलों के लिए सकुर्लर जारी किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड मामलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड में पेश होने की सलाह दी है। यह सकुर्लर रविवार को सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी किया गया।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब रह रही है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हर रोज यहां के लोग करीब 16.5 सिगरेट के बराबर धुआं पीने को मजबूर हैं। एक सप्ताह में 115 सिगरेट के बराबर और महीने में करीब 495 सिगरेट के बराबर धुआं लेने को मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की सलाह भी दे रहे हैं।
|शहर
|AQI
|राजौरी
|485
|बारामूला
|482
|ग्रेटर नोएडा
|478
|मानेसर
|475
|फरीदाबाद
|455
|रूद्रपुर
|416
|रोहतक
|415
|गुरूग्राम
|396
|अलीगढ़
|390
|खुर्जा
|382
पर्यावरण की चिंता करने वाले अनिल प्रकाश का मानना है कि कोहरे का घनत्व वातावरण में नमी ज्यादा होने से बढ़ जाता है। अधिक नमी और ठंडी हवा मिलकर कोहरे को घना बनाती हैं। वायु में एयरोसोल की मौजूदगी से कोहरे की सघनता में वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके साथ ही वह यह सवाल करते हैं कि राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण की चिंता करना बहुत अच्छी बात है लेकिन छोटे शहरों की बिगड़ चुकी हवा के बारे में सरकार को चिंता करने की जरूरत है।
