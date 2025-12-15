Messi की स्पीड दिल्ली के AQI और कोहरे के आगे थमी, राजधानी में प्रदूषण पर बवाल लेकिन छोटे शहरों पर चुप्पी!

पर्यावरण की चिंता करने वाले अनिल प्रकाश का मानना है कि कोहरे का घनत्व वातावरण में नमी ज्यादा होने से बढ़ जाता है। अधिक नमी और ठंडी हवा मिलकर कोहरे को घना बनाती हैं। वायु में एयरोसोल की मौजूदगी से कोहरे की सघनता में वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके साथ ही वह यह सवाल करते हैं कि राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण की चिंता करना बहुत अच्छी बात है लेकिन छोटे शहरों की बिगड़ चुकी हवा के बारे में सरकार को चिंता करने की जरूरत है।