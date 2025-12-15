Government Schools: कक्षा 1 से 11 तक स्कूली बच्चों की मौज! दिल्ली समेत इन जिलों के लिए कड़े निर्देश जारी

राष्ट्रीय राजधानीमें ग्रैप 4 लागू होने के बाद से दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा में शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश जारी किया गया है। जिसमें साफ हिदायत दी गई है कि नर्सरी से 5वीं तक बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाए। वहीं, 6 से 10वीं के बच्चों के लिए हाइब्रिड सिस्टम अपनाया जाए। हाइब्रिड सिस्टम के तहत सभी स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से क्लासेस चला सकते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चों को हाइब्रिड मोड से दूर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर होने वाला है।