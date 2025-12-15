15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

Government Schools: कक्षा 1 से 11 तक स्कूली बच्चों की मौज! दिल्ली समेत इन जिलों के लिए कड़े निर्देश जारी

Government Schools: राजधानी में वायु की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप 4 का पालन सख्ती से करने के लिए निर्देश दिया गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के इन जिलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम से स्कूलों को चलाने का आदेश दिया गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 15, 2025

Due to pollution, schools in these NCR districts will run on hybrid mode

दिल्ली समेत एनसीआर के इन 5 जिलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम से स्कूलों को चलाने का आदेश दिया गया है।

Government Schools: दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, अब 5वीं तक के बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगे और 6 से 11वीं के सभी बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

दरअसल, राजधानी समेत एनसीआर के सभी क्षेत्रों में ग्रैप 4 नियम लागू किया गया है। इसका कारण है कि फिर से यहां पर वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल से ऊपर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 या उससे ऊपर जाने के बाद हवा को बेहद खतरनाक और दूषित माना जाता है। फिलहाल की बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण विकराल रूप ले चुका है। वायु की गुणवत्ता को देखते हुए ही ग्रैप 4 का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के इन 5 जिलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम से स्कूलों को चलाने के लिए निर्देश दिया गया है।

दिल्ली समेत इन जिलों में बदलाव

राष्ट्रीय राजधानीमें ग्रैप 4 लागू होने के बाद से दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा में शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश जारी किया गया है। जिसमें साफ हिदायत दी गई है कि नर्सरी से 5वीं तक बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाए। वहीं, 6 से 10वीं के बच्चों के लिए हाइब्रिड सिस्टम अपनाया जाए। हाइब्रिड सिस्टम के तहत सभी स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से क्लासेस चला सकते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चों को हाइब्रिड मोड से दूर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर होने वाला है।

स्कूलों और छात्रों के लिए हेल्थ निर्देश

ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम (ऑफलाइन और आ लागू करने वाले निर्देश के साथ स्कूलों, बच्चों और अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित और भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल, अब हाइब्रिड मोड के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सभी स्कूलों से कहा गया है कि छात्रों का होमवर्क ऑनलाइन ही दिया जाए ताकि उनके सिलेबस में कोई फर्क न पड़े। इन आदेशों का पालन करने की तारीख 15 दिसंबर तय गई थी, लेकिन मौसम और पर्यावरण में सुधार न होने की स्थिति में इसे और बढ़ाया जा सकता है।

दिल्ली के इन इलाकों में स्थिति बेहद खराब

बढ़ते हुए प्रदूषण की चपेट में सबसे ज्यादा दिल्ली के आनंद विहार, चांदनी चौक, पंजाबी बाग, मुंडका, आईटीओ से लेकर पालम एयरपोर्ट तक के इलाके हैं। यहां पर अभी भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी दिख रहा है। बता दें कि इन इलाकों में AQI लेवल 450 से 500 के बीच लगातार बना हुआ है। वहीं, नोएडा की बात करें तो वहा भी सुबह में AQI 454 था और गाजियाबाद में यह 464 तक पहुंच गया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद से ही दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप 4 के सभी नियमों को सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

विधानसभा सत्र में पेश होगा बिजली का संशोधित बजट! रेखा सरकार बढ़ा सकती है आवंटन राशि
नई दिल्ली
Revised electricity budget presented in Delhi winter Assembly session Rekha Gupta increase amount

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Delhi News

शिक्षा

school education

Updated on:

15 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

15 Dec 2025 05:45 pm

Hindi News / State / Government Schools: कक्षा 1 से 11 तक स्कूली बच्चों की मौज! दिल्ली समेत इन जिलों के लिए कड़े निर्देश जारी

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

बिहार भाजपा में बड़ा बदलाव, विधायक संजय सरावगी बने नए प्रदेश अध्यक्ष

बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष संजय सरावगी
पटना

ठाणे में बड़ा जल संकट! पाइपलाइन टूटने से 50% पानी कटौती, जानें कब मिलेगी राहत

Thane Water Cut
मुंबई

मौसम का ट्रिपल अटैक! अगले 48 घंटों में ठंड-कोहरा और बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
नई दिल्ली

रेखा सरकार ने 15 दिन बाद ही पलटा अपना फैसला, प्रदूषण से दिल्ली में फिर मचा हाहाकार!

CM Rekha Gupta action on Delhi pollution
नई दिल्ली

Bengal Chunav: नितिन नबीन के जरिए BJP ने बंगाल में ब्राह्मण-कायस्थ का समीकरण साधा

BJP National President
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.