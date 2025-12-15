बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे 6 बार के MLA संजय सरावगी

दरभंगा जिले के गांधी चौक के रहने वाले संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं, जिन्हें भाजपा अपना कोर वोटर मानती है। वो दरभंगा विधानसभा सीट से लगातार छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। संजय सरावगी ने 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की। इस तरह वे दरभंगा सीट से लगातार छह बार विधायक बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। भाजपा के भीतर उन्हें एक जमीनी, संगठन से जुड़े और चुनावी तौर पर भरोसेमंद नेता के रूप में देखा जाता है।