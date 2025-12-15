नितिन नवीन ने दिल्ली जाने से पहले पटना में क्या कहा? महावीर मंदिर में की पूजा, पिता को याद कर हुए भावुक

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। चुनाव कोई भी हो और कहीं भी हो, भाजपा तैयार रहती है। संगठन की यही ताकत है। बंगाल चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। मोदी सरकार ने गांव-गांव और शहर-शहर तक विकास पहुंचाया है। यही वजह है कि भाजपा आज गरीबों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की पार्टी बनकर खड़ी है।