BJP में पहली बार बिहार के नेता को टॉप जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष बोले- यह चुनावी जीत का तोहफा

इस मौके पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने नितिन नवीन की नियुक्ति को बिहार के लिए सम्मान और गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत का यह तोहफा बिहार को मिला है। डॉ. जायसवाल के अनुसार, नितिन नवीन जैसे कर्मठ, जुझारू और मेहनती नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देना पार्टी के भरोसे और उनकी कार्यक्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नितिन नवीन के लंबे संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।