बिहार चुनाव में नाराज हुए थे कायस्थ, अब नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी… क्या BJP कर रही डैमेज कंट्रोल?

BJP National President: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के ठीक एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांकीपुर से पांच बार के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति 14 दिसंबर 2025 को हुई और इसके साथ ही नितिन नवीन BJP में एक टॉप पद पर पहुंच गए। यह फैसला ऐसे समय आया जब बिहार चुनाव में जीत के बावजूद पार्टी के भीतर और बाहर एक खास वर्ग (कायस्थ समाज) की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी थी। ऐसे में अब नितिन नबीन की ताजपोशी को लेकर यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला है या फिर चुनावी असंतोष को साधने का सोचा-समझा राजनीतिक कदम।