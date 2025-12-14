‘100 साल तक मजबूत रहेगी JDU’, संजय झा का बड़ा दावा, बोले- अगला जेनरेशन पूरी तरह तैयार

जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (फोटोःIANS)
Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर बड़ा और आत्मविश्वास से भरा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि JDU को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय झा का दावा है कि पार्टी का अगला जेनरेशन पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि इतनी मजबूत है कि JDU आने वाले 100 साल तक मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने यह बयान दरभंगा में दिया, जहां वो एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।
संजय झा ने कहा कि JDU सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जिसे नीतीश कुमार ने दशकों में गढ़ा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय का जो मॉडल बिहार में लागू किया, उसी ने JDU को जनता के बीच मजबूत आधार दिया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में जो बदलाव बिहार ने देखा है, वह नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है। इसी वजह से आज भी जनता JDU और नीतीश कुमार पर भरोसा करती है।
पार्टी में भविष्य के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर संजय झा ने कहा कि JDU के भीतर अगली पीढ़ी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पहले से तैयारी कर रखी है और संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि JDU लंबे समय तक राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाती रहेगी।
संजय झा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर अटकलें तेज हैं। हाल ही में संजय झा ने कहा था कि निशांत कुमार को खुद यह फैसला करना है कि वे सक्रिय राजनीति में कब आते हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब एक साल से JDU के कई नेता सार्वजनिक और निजी तौर पर निशांत कुमार से राजनीति में आने का आग्रह करते रहे हैं।
बीते कुछ दिनों में यह दूसरी बार है जब संजय झा ने सार्वजनिक मंच से निशांत कुमार को लेकर टिप्पणी की है। ऐसे में उनके लगातार दिए जा रहे बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का समय अब ज्यादा दूर नहीं हो सकता।
संजय झा ने दोहराया कि JDU की सबसे बड़ी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि है। उन्होंने कहा कि सुशासन, विकास और सामाजिक संतुलन की राजनीति ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अलग पहचान दी है। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद JDU आज भी मजबूत स्थिति में है।
