‘100 साल तक मजबूत रहेगी JDU’, संजय झा का बड़ा दावा, बोले- अगला जेनरेशन पूरी तरह तैयार

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर बड़ा और आत्मविश्वास से भरा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि JDU को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय झा का दावा है कि पार्टी का अगला जेनरेशन पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि इतनी मजबूत है कि JDU आने वाले 100 साल तक मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने यह बयान दरभंगा में दिया, जहां वो एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।