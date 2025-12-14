जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के घर आई खुशखबरी, परिवार में गूंजी नन्ही बच्ची की किलकारी

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के दौरान मोकामा में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में जनसुराज प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया और पुलिस ने मतदान से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा और मोकामा सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने। हालांकि अब तक उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है।