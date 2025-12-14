जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के घर आई खुशखबरी, परिवार में गूंजी नन्ही बच्ची की किलकारी

नातिन के साथ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी (फोटो- Anant Kumar Singh Facebook)
पटना के बेऊर जेल में बंद मोकामा से जदयू विधायक और चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर इन दिनों खुशियों का माहौल है। कानूनी उलझनों और जेल की सख्ती के बीच अनंत सिंह के परिवार में एक नई खुशी ने दस्तक दी है। अनंत सिंह नाना बन गए हैं और उनके परिवार में नन्ही बच्ची का जन्म हुआ है। इस खुशखबरी के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है।
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और उनके बेटों के साथ नन्ही बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है। यह तस्वीर अनंत सिंह के करीबी द्वारा अनंत कुमार सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई, जिसमें साथ लिखा गया, “सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रिय अनंत सिंह (छोटे सरकार) को नतिनी हुई है, माता रानी स्वयं पधारी हैं।” पोस्ट के सामने आते ही समर्थकों ने बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी और बच्ची के स्वस्थ भविष्य की कामना की।
अनंत सिंह फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और इस खुशी के मौके पर वे अपने परिवार के साथ नहीं रह सके। इसके बावजूद परिवार और समर्थकों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। नीलम देवी और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस खुशी को सादगी के साथ मनाया है।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के दौरान मोकामा में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में जनसुराज प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया और पुलिस ने मतदान से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा और मोकामा सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने। हालांकि अब तक उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है।
दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में फिलहाल जांच जारी है। अनंत सिंह के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। पुलिस और सीबीआई दोनों स्तर पर मामले की जांच चल रही है। ऐसे में अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य और उनकी रिहाई को लेकर भी अटकलें तेज हैं। हाल ही में पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग