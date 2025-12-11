अनंत सिंह के सरकारी आवास में न अब गाय-घोड़े बंधेंगे, न 8–10 गाड़ियों का काफिला खड़ा होगा, जानिए क्यों?

लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को मिलर स्कूल मैदान के पीछे बने सेकेंड फेज विधायक फ्लैट्स में एक डुप्लेक्स फ्लैट (8/11) आवंटित किया है। यह घर पहले आरजेडी एमएलसी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह को मिला था। अब यहाँ उनके लोग रहते हैं, जिन्हें जल्द ही आवास खाली करना होगा। नए आवास की पहली झलक में ही समझ आ जाता है कि यह जगह पुराने बंगले की तुलना में बेहद छोटी है। न मैदान, न बड़ा आँगन, बस एक साधारण डुप्लेक्स, जिसमें सिर्फ एक गाड़ी पार्क करने की जगह है।