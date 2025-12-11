11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

अनंत सिंह के सरकारी आवास में न अब गाय-घोड़े बंधेंगे, न 8–10 गाड़ियों का काफिला खड़ा होगा, जानिए क्यों?

Anant Singh Flat: बाहुबली विषयक अनंत सिंह को बिहार सरकार ने नया आवास आवंटित कर दिया है। लेकिन उनका यह घर पुराने बंगले की तरह बिल्कुल भी लग्जरी नहीं है। ये एक डूप्लेक्स फ्लैट है। इस वजह से यहां  न अब गाय-घोड़े बंधेंगे, न 8–10 गाड़ियों का काफिला खड़ा हो पाएगा। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 11, 2025

अनंत सिंह

अनंत सिंह (Photo- ANI)

Anant Singh Flat: मोकामा से चुने गए जेडीयू विधायक अनंत सिंह को इस बार नीतीश सरकार ने नया सरकारी आवास आवंटित किया है। लेकिन यह आवास उनके पुराने लग्जरी बंगले जैसा बिल्कुल नहीं है। न तो यहां दो बड़े मैदान हैं, न पशुपालन की गुंजाइश और न ही 8–10 गाड़ियों वाले काफिले को खड़ा करने की जगह। यही वजह है कि नए फ्लैट को लेकर पटना की सियासत और जनता दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

पुराना बंगला: गाय-भैंस से लेकर घोड़ों तक का अखाड़ा

अनंत सिंह को विधायक बनने के बाद 2005 में पटना के माल रोड पर एक विशाल बंगला मिला था। यह बंगला किसी हवेली से कम नहीं है, यहां दो बड़े मैदान, दर्जनों गाड़ियां पार्क करने की जगह और पशुपालन के लिए भरपूर स्पेस है। अनंत सिंह घोड़े, गाय-भैंस रखने के शौकीन रहे हैं। उनका बंगला हमेशा मवेशियों, घोड़ों और उनके काफिले की गाड़ियों से भरा रहता था। यानी यह बंगला बाहुबली जीवनशैली के बिल्कुल अनुरूप था। खुला, विशाल और पूरी तरह उनके अंदाज़ में ढला हुआ।

नया आवास: छोटा, सीमित और कड़े नियमों वाला

लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को मिलर स्कूल मैदान के पीछे बने सेकेंड फेज विधायक फ्लैट्स में एक डुप्लेक्स फ्लैट (8/11) आवंटित किया है। यह घर पहले आरजेडी एमएलसी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह को मिला था। अब यहाँ उनके लोग रहते हैं, जिन्हें जल्द ही आवास खाली करना होगा। नए आवास की पहली झलक में ही समझ आ जाता है कि यह जगह पुराने बंगले की तुलना में बेहद छोटी है। न मैदान, न बड़ा आँगन, बस एक साधारण डुप्लेक्स, जिसमें सिर्फ एक गाड़ी पार्क करने की जगह है।

इसका मतलब है कि सरकारी घर में जानवरों के लिए जगह नहीं है। घोड़ों को बांधना तो दूर की बात है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अनंत सिंह का 8-10 गाड़ियों का काफिला भी वहां नहीं आ सकता। इस बदलाव को बाहुबली छवि वाले MLA के लिए लाइफ़स्टाइल में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

गाड़ियों की पार्किंग पर सबसे बड़ा संकट

अनंत सिंह को आवंटित नए आवास में गाड़ियों का लंबा काफिला बिल्कुल नहीं समा सकता। एक गाड़ी के लिए पार्किंग दी गई है, बाकी गाड़ियों को सड़क पर लगाने पर सुरक्षा और ट्रैफिक, दोनों सवाल खड़े होंगे। उनके काफिले में कम से कम 8 से 10 लग्ज़री SUVs रहती हैं। जो उनके नए फ्लैट में कड़ी नहीं की जा सकती है।

क्या अनंत सिंह रहेंगे नए फ्लैट में? या पुरानी हवेली का मोह रहेगा?

पुराने बंगले के बाहर आज भी उनकी पत्नी नीलम देवी का बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि जब अनंत सिंह जेल गए और उनकी सदस्यता रद्द हुई, तब उपचुनाव में नीलम देवी मोकामा से विधायक बनी थीं। उन्हें नया आवास मिला था, लेकिन वे पुराने बंगले से हिली तक नहीं थीं। यानी बंगला छोड़ा नहीं गया, बल्कि दूसरा आवास भी साथ रखा गया।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: बिहार के कृषि मंत्री ने PM मोदी स्टाइल में लहराया गमछा, पवन सिंह के गाने पर जमकर झूमे रामकृपाल यादव
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Dec 2025 09:22 am

Hindi News / Bihar / Patna / अनंत सिंह के सरकारी आवास में न अब गाय-घोड़े बंधेंगे, न 8–10 गाड़ियों का काफिला खड़ा होगा, जानिए क्यों?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.