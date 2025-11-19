CM Oath Ceremony: क्या शपथ ग्रहण के दिन जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह! जमानत याचिका पर कल सुनवाई

Dularchand murder case: मोकामा के नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को इस पर सुनवाई तय की है। खास बात यह है कि उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह भी है। सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह जेल से रिहा होकर शपथ ग्रहण में शामिल हो पाएंगे?