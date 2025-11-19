Patrika LogoSwitch to English

CM Oath Ceremony: क्या शपथ ग्रहण के दिन जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह! जमानत याचिका पर कल सुनवाई

Dularchand murder case: जेल में बंद मोकामा के नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। पटना सिविल कोर्ट इस पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 19, 2025

Bahubali Anant Singh

बाहुबली अनंत सिंह (Photo- ANI)

Dularchand murder case: मोकामा के नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को इस पर सुनवाई तय की है। खास बात यह है कि उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह भी है। सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह जेल से रिहा होकर शपथ ग्रहण में शामिल हो पाएंगे?

‘राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया गया’

जमानत याचिका में अनंत सिंह ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया है। उन्होंने कहा है कि यह केस उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश का परिणाम है। मेरा इस हत्याकांड से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पीड़ित पक्ष के आरोप मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी झड़प

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के समर्थक आमने-सामने आ गए थे और इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी। अनंत सिंह का कहना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि गंभीर चोट लगने से हुई थी।

जांच में पूरा सहयोग, कोई हथियार बरामद नहीं

अनंत सिंह ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया और उनके पास से कोई हथियार या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।

30 अक्टूबर को हुई थी हत्या

30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के घोसवारी थाना क्षेत्र के बसावनचक में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार दुलारचंद यादव की प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। अनंत सिंह पर हत्या और साजिश का आरोप लगा। 1 नवंबर की रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद बेऊर जेल भेज दिया गया।

28,206 वोटों से जीते अनंत सिंह

मोकामा सीट पर अनंत सिंह ने 28,206 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 91,416 वोट मिले। अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को हराया, जिन्हें 63,210 वोट मिले। बता दें कि अनंत सिंह 2005 से लगातार पाँच बार मोकामा से विजयी रहे हैं – तीन बार जदयू से, एक बार राजद से और इस बार निर्दलीय के रूप में।

Published on:

19 Nov 2025 10:12 pm

Hindi News / National News / CM Oath Ceremony: क्या शपथ ग्रहण के दिन जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह! जमानत याचिका पर कल सुनवाई

