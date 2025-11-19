SIR का खौफ! राजस्थान के बाद अब बंगाल में BLO ने किया सुसाइड, जानें अब तक कितने लोगों ने दी जान

शांति मणि के पति ने बताया, 'वह सुबह से दोपहर तक फील्ड में घर-घर जाकर सर्वे और शाम को डाटा एंट्री व दस्तावेज जांच का काम करती थी। वह रोज रोते हुए कहती थीं कि भाषा नहीं आती, लोग गुस्सा करते हैं, और मैं जवाब नहीं दे पाती। मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थीं।' परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शांति मणि ने ब्लॉक कार्यालय में BLO पद से इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन संयुक्त बीडीओ ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और काम जारी रखने को कहा।