Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा-शिवसेना में अनबन के बाद शिंदे पहुंचे दिल्ली, मुंबई में फडणवीस और अजित पवार की आपात बैठक

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन (Mahayuti Rift) में दरार बढ़ती जा रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 19, 2025

Mahayuti rift Maharashtra politics

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र निकाय चुनाव (Maharashtra Civic Polls) से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान महायुति के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए, जब शिवसेना शिंदे गुट के सभी मंत्री बैठक से दूर रहे। बाद में बैठक से नदारद रहने वाले मंत्रियों को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच स्थिति को सुलझाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसी बीच आज शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली रवाना हो गए, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। उधर, मुंबई में सीएम फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ 'वर्षा' बंगले पर अर्जेंट बैठक की।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शिंदे मुख्य तौर पर स्थानीय निकाय चुनावों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हैं। जहां से वह बिहार की राजधानी पटना भी जा सकते है। गुरुवार सुबह पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शिंदे ने भी दो सभाएं की थीं।

फडणवीस-अजित पवार की आपात बैठक

शिंदे के दिल्ली रवाना होने के बाद बुधवार दोपहर में मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने वर्षा निवास पर अचानक बैठक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में शिवसेना शिंदे गुट की बढ़ती नाराजगी पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर गठबंधन में उपजे मतभेद की स्थिति से निपटने की योजना पर भी मंथन किया।

ये भी पढ़ें

फडणवीस ने शिंदे के सामने शिवसेना के मंत्रियों को फटकारा, कहा- आप करे तो सही, भाजपा करे तो गलत
मुंबई
Devendra Fadnavis Eknath Shinde

इसके अलावा पुणे के जमीन घोटाले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इस मामले में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी पर गंभीर आरोप लगे है। फडणवीस और पवार के बीच इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है।

महायुति में दरार के संकेत

इन सियासी घटनाओं के बीच यह साफ हो गया है कि महायुति के तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि शिवसेना नेता व मंत्री प्रताप सरनाईक ने सफाई देते हुए कहा कि महायुति परिवार की तरह है और परिवार में थोड़ा-बहुत मतभेद होना सामान्य बात है।

दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि दोनों दलों के बीच यह तय हुआ है कि एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं को नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे चुनावों में कुछ बातें हो जाती है, लेकिन उसे आपस में सुलझा लेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कैबिनेट बैठक में अनुपस्थित रहना किसी तरह का बहिष्कार नहीं था। भाजपा के भी आठ मंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे। मंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है।

संबंधित खबरें

Uddhav Thackeray and Eknath Shinde

Maharashtra Civic Polls: ठाकरे और शिंदे गुट ने गठबंधन को लेकर की गुप्त बैठक! भनक लगते ही उद्धव बोले…

Devendra Fadnavis Eknath Shinde

शिंदे मौजूद, लेकिन शिवसेना के सभी मंत्री कैबिनेट बैठक से गायब! महायुति में क्यों मची घमासान?

Maharashtra Mahayuti BJP

महाराष्ट्र: ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए नई योजना का ऐलान, भाजपा सरकार ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन

Devendra Fadnavis Eknath Shinde

फडणवीस ने शिंदे के सामने शिवसेना के मंत्रियों को फटकारा, कहा- आप करे तो सही, भाजपा करे तो गलत

Eknath Shinde Deputy CM Maharashtra

20 हजार शिवसैनिक, 55 शाखा प्रमुख और विधानसभा प्रत्याशी…सामूहिक इस्तीफे से शिवसेना में हड़कंप

Mumbai Police

महाराष्ट्र: 16 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला, दुकान में घुसकर किया मर्डर

Mahanagar Gas Limited CNG supply

मुंबई में कब बहाल होगी CNG की सप्लाई? हजारों वाहन चालकों के लिए आई अच्छी खबर

Ravindra Chavan Maharashtra BJP

पालघर साधु मॉब लिंचिंग का आरोपी भाजपा में शामिल, मचा बवाल तो 24 घंटे में ही कर दिया बाहर

Uddhav Thackeray Meets Devendra Fadnavis

भाजपा सरकार ने उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, आदित्य को भी इस पद से नवाजा

Nagpur crime Police

बेटे के पहले जन्मदिन पर भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या, दहल उठा नागपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Nov 2025 07:57 pm

Published on:

19 Nov 2025 07:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा-शिवसेना में अनबन के बाद शिंदे पहुंचे दिल्ली, मुंबई में फडणवीस और अजित पवार की आपात बैठक

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
बॉलीवुड

पहले किडनैपिंग, फिर बंद कमरे में फैन की बेरहमी से… नाले में मिला था शव

Darshan Fan Murder Case Update
टॉलीवुड

95000 लाडली बहनों की सरकार ने रोक दी किस्त, अब हर महीने 1500 रुपये का होगा नुकसान

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

जीनत अमान का ‘Dum Maro Dum’ गाना जिसे 54 साल पहले सरकार ने कर दिया था बैन, जानें क्या थी वजह

Zeenat Aman
बॉलीवुड

40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं...

Dhurandhar Movie: 40 साल के अभिनेता ने अपनी से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ अपने फिल्मी रोमांस को लेकर चुप्पी तोड़ी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.