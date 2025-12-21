21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

EVM में सब सेट था… महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार से भड़की उद्धव सेना, शिंदे ने कसा तंज

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "मैं मतदाताओं को बधाई देता हूं। अकेले शिवसेना ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी द्वारा जीती गई कुल सीटों से ज्यादा सीटें जीती हैं। भाजपा ने सेंचुरी बनाई और शिवसेना ने हाफ-सेंचुरी बनाई।“

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 21, 2025

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray

उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों (Maharashtra Local Body Election Results 2025) में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा नीत महायुति (Mahayuti) ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) को करारी शिकस्त देते हुए एकतरफा जीत हासिल की है। अब तक घोषित परिणामों में महायुति 200 से अधिक सीटों पर जीत चुकी है, जबकि एमवीए महज 50 सीटों पर सिमटती दिख रही है।

बीजेपी बनी 'नंबर वन' पार्टी

स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति का दबदबा साफ नजर आ रहा है। जिसमें भाजपा के सबसे अधिक 120 से ज्यादा मेयर बनते दिख रहे है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) की झोली में 60 और एनसीपी (अजित पवार गुट) की झोली में 35 मेयर पद आ सकते है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस 27, एनसीपी (शरद पवार गुट) 12 और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) 8 जगहों पर मेयर पद जीत रही है।

शिंदे बोले- जनता ने बता दिया असली शिवसेना कौन है

निकाय चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने उद्धव ठाकरे व विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि अकेले शिंदे सेना की सीटें महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों की कुल सीटों से अधिक हैं। शिवसेना को मिला यह बड़ा जनादेश मतदाताओं के विश्वास का प्रमाण है। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने दावा किया कि चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है।

ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, शिवसेना (शिंदे गुट) का स्ट्राइक रेट विधानसभा और लोकसभा की तरह ही निकाय चुनाव में भी बेहतरीन रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी महाविकास आघाड़ी की सीटों को जोड़ लिया जाए, तब भी अकेली शिवसेना (शिंदे गुट) उससे आगे है। जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है। खुद मतदाताओं ने असली शिवसेना पर मुहर लगा दी है।

उन्हें जनता ने घर बैठा दिया- शिंदे

उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए शिंदे ने कहा, "कुछ लोग पार्टी को अपनी जागीर समझते थे और कार्यकर्ताओं को नौकर, लेकिन हमने दिखाया कि शिवसेना कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनावों में अकेला छोड़ दिया और घरों से बाहर नहीं निकले, उन्हें मतदाताओं ने घर पर बैठा दिया है।"

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा, "विपक्ष चुनाव आयोग और कोर्ट पर आरोप लगा रहा था, लेकिन आज जनता की अदालत ने फैसला सुनाया और न्याय किया। जनता की अदालत ने बता दिया कि असली शिवसेना किसकी है।“

संजय राउत का गंभीर आरोप

दूसरी ओर, करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता संजय राउत ने चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जीत को 'ईवीएम सेटिंग' और 'धनबल' का नतीजा बताया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, "विधानसभा के आंकड़े ही निकाय चुनावों में दोहराए गए हैं। बीजेपी ने EVM मशीनों की सेटिंग नहीं बदली है, कम से कम आंकड़े तो बदलने चाहिए थे।"

पैसों की बारिश हुई...

राउत ने आरोप लगाते हुए कहा, "जहां 30 करोड़ का बजट है, वहां चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट ने 150-150 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पैसों की ऐसी बारिश के आगे कोई नहीं टिक सकता।"

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि असली प्रतिस्पर्धा विपक्ष से ज्यादा सत्ताधारी दलों के भीतर ही थी। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया।

ये भी पढ़ें

Maharashtra Election: शिंदे सेना का ‘स्ट्राइक रेट’ देख विरोधियों के उड़े होश! कई सीटों पर भाजपा को भी दी मात
मुंबई
Maharashtra Local Body Election Results 2025 Eknath Shinde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 09:07 pm

Published on:

21 Dec 2025 08:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / EVM में सब सेट था… महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार से भड़की उद्धव सेना, शिंदे ने कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत: 15 में से 12 नगर पालिकाओं पर फहराया भगवा, विपक्ष हुआ ढेर

Nagpur election Result 2025 Devendra Fadnavis
मुंबई

Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film Toxic
बॉलीवुड

आप उंगली नहीं उठा सकते… जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

आप उंगली नहीं उठा सकते... जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार
बॉलीवुड

बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट, बोले- ‘दोषियों को फांसी दो, ये लोग राक्षस हैं’

Munawar Faruqui
OTT

Maharashtra Election: शिंदे सेना का ‘स्ट्राइक रेट’ देख विरोधियों के उड़े होश! कई सीटों पर भाजपा को भी दी मात

Maharashtra Local Body Election Results 2025 Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.