EVM में सब सेट था… महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार से भड़की उद्धव सेना, शिंदे ने कसा तंज

निकाय चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने उद्धव ठाकरे व विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि अकेले शिंदे सेना की सीटें महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों की कुल सीटों से अधिक हैं। शिवसेना को मिला यह बड़ा जनादेश मतदाताओं के विश्वास का प्रमाण है। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने दावा किया कि चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है।