Maharashtra Election: शिंदे सेना का ‘स्ट्राइक रेट’ देख विरोधियों के उड़े होश! कई सीटों पर भाजपा को भी दी मात

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)
Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2025 के नतीजों में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दमदार प्रदर्शन दिख रहा है। शिंदे (Eknath Shinde) की शिवसेना ने इस चुनाव में न केवल शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि उसका 'स्ट्राइक रेट' विरोधियों के साथ-साथ सहयोगियों को भी हैरान कर रहा है।
विपक्ष के नेता अक्सर कहते थे कि भाजपा के साथ होने पर ही शिंदे सेना अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इन चुनावों (Maharashtra civic polls result) में शिवसेना ने अकेले दम पर मैदान में उतरकर अपनी ताकत साबित कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवसेना ने लगभग 135 जगहों पर चुनाव लड़ा और अब तक 50 से अधिक नगराध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है। कुछ जगहों पर शिवसेना के नेतृत्व में बने स्थानीय गठबंधन ने जीत हासिल की है।
खेड नगर परिषद में सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, यहां गृह राज्यमंत्री योगेश कदम के नेतृत्व में शिवसेना ने एकतरफा जीत हासिल की। यहां माधवी भुटाला मेयर का पद संभालेंगी।
सोलापुर जिले के सांगोला नगरपालिका चुनाव में शिंदे सेना के शहाजीबापू पाटिल ने मंत्री जयकुमार गोरे को उनके ही क्षेत्र में क्लीन स्वीप देकर अपनी पकड़ साबित कर दी। भाजपा नेता जयकुमार गोरे सोलापुर जिले के संरक्षक मंत्री है।
कोंकण की दो हॉट सीटों- कणकवली और मालवण में भाजपा और शिवसेना के बीच सीधी टक्कर थी, जहां शिंदे सेना ने जीत का परचम लहराया। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटों नितेश राणे और निलेश राणे में वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन बाजी शिवसेना के विधायक निलेश राणे ने मारी।
महाड में भी भरत गोगावले के नेतृत्व में शिवसेना ने एनसीपी (अजित पवार गुट) के कद्दावर नेता सुनील तटकरे के प्रभाव को दरकिनार करते हुए जीत हासिल की। सुनील तटकरे अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
महाराष्ट्र निकाय चुनावों में शिवसेना ने अपने ही सहयोगी दल भाजपा के कई दिग्गजों को उनके क्षेत्रों में कड़ी चुनौती दी है। कोंकण के मालवण और कणकवली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शिवसेना ने जीत दर्ज की।
मुंबई के करीब पालघर और डहाणू में जहां भाजपा के दिग्गज नेता गणेश नाइक का प्रभाव हैं, वहां भी शिंदे की शिवसेना ने भगवा झंडा फहराया। इसके अलावा मुरगुड, जयसिंगपुर, हातकणंगले, कुरुंदवाड़, जुन्नर, मंचर, राजगुरुनगर और चाकण में भी शिवसेना ने तगड़ा 'स्ट्राइक रेट' दिखाया है।
नतीजों का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (UBT) की तुलना में पांच गुना अधिक सीटें जीती हैं। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की तीनों पार्टियों (कांग्रेस, उद्धव सेना, एनसीपी शरद पवार) को मिलाकर जितनी सीटें मिली हैं, शिंदे सेना अकेले उसके करीब दिख रही है।
इन नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना का कैडर और जमीनी पकड़ अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती से खड़ी है। शिवसेना का यह प्रदर्शन आगामी महानगर पालिका चुनावों (BMC Election) के लिए एक बड़ा ट्रेलर माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग