Maharashtra Election: शिंदे सेना का ‘स्ट्राइक रेट’ देख विरोधियों के उड़े होश! कई सीटों पर भाजपा को भी दी मात

विपक्ष के नेता अक्सर कहते थे कि भाजपा के साथ होने पर ही शिंदे सेना अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इन चुनावों (Maharashtra civic polls result) में शिवसेना ने अकेले दम पर मैदान में उतरकर अपनी ताकत साबित कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवसेना ने लगभग 135 जगहों पर चुनाव लड़ा और अब तक 50 से अधिक नगराध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है। कुछ जगहों पर शिवसेना के नेतृत्व में बने स्थानीय गठबंधन ने जीत हासिल की है।