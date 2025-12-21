21 दिसंबर 2025,

रविवार

मुंबई

Maharashtra Election: शिंदे के गढ़ में उद्धव को लगा बड़ा झटका, लेकिन भाजपा को होगा सबसे ज्यादा फायदा

पूर्व विधायक और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले नेता सुभाष भोईर ने शिवसेना (उद्धव गुट) से नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 21, 2025

Maharashtra Politics BJP Shiv Sena

इलाका शिंदे का, लेकिन बड़ा खेला कर गई भाजपा, उद्धव ठाकरे को झटका (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों (Maharashtra Nagar Parishad Election Result 2025) की गहमागहमी के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और कल्याण ग्रामीण से पूर्व विधायक सुभाष भोईर (Subhash Bhoir) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है।

सुभाष भोईर ने शनिवार को औपचारिक रूप से महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ठाकरे परिवार के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले भोईर का साथ छोड़ना उद्धव गुट के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले के कल्याण ग्रामीण क्षेत्र में सुभाष भोईर की जबरदस्त पकड़ है। उन्होंने 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इसी सीट से उद्धव गुट के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद वे ठाकरे की पार्टी के ठाणे जिले में एक मजबूत स्तंभ बने हुए थे। ऐसे में उनका पाला बदलना राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।

सुभाष भोईर के भाजपा में शामिल होने से ठाणे के आगामी स्थानीय चुनावों (Municipal Corporation Elections) में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है। दरअसल स्थानीय राजनीति और संगठनात्मक स्तर पर भोईर की सक्रियता के कारण भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है।

सियासी जानकारों का मानना है कि ठाणे महानगर पालिका चुनाव (TMC Election) से ठीक पहले सुभाष भोईर जैसे कद्दावर चेहरे का पार्टी छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए एक चेतावनी की तरह है। इससे न केवल संगठन कमजोर होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ता है।

आज मतगणना, दोपहर तक आएंगे नतीजे

एक तरफ जहां सियासी दलबदल जारी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के भविष्य का फैसला भी आज होने वाला है। शनिवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अध्यक्ष पदों और 143 खाली पड़े सदस्य पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। जबकि आज (21 दिसंबर) सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। दोपहर तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र के इन छोटे शहरों और नगरों की सत्ता किसके हाथ जाएगी।

Updated on:

21 Dec 2025 10:47 am

Published on:

21 Dec 2025 10:42 am

Maharashtra Election: शिंदे के गढ़ में उद्धव को लगा बड़ा झटका, लेकिन भाजपा को होगा सबसे ज्यादा फायदा

