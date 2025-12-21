Maharashtra Election: शिंदे के गढ़ में उद्धव को लगा बड़ा झटका, लेकिन भाजपा को होगा सबसे ज्यादा फायदा

उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले के कल्याण ग्रामीण क्षेत्र में सुभाष भोईर की जबरदस्त पकड़ है। उन्होंने 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इसी सीट से उद्धव गुट के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद वे ठाकरे की पार्टी के ठाणे जिले में एक मजबूत स्तंभ बने हुए थे। ऐसे में उनका पाला बदलना राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।