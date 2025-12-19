19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई… 4 साल बाद भाजपा विधायक ने कटवाए बाल, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Ram Kadam: भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उन्होंने पांच साल पहले इस योजना के बारे में सोचा था। जो आज सच हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 19, 2025

BJP MLA Ram Kadam: मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राम कदम एक बार फिर चर्चा में हैं। एक प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने पूरे चार साल बाद अपने बाल कटवाए। भाजपा नेता ने कसम खाई थी कि जब तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, वे नाई के पास नहीं जाएंगे।

क्या था राम कदम का संकल्प?

करीब चार साल पहले घाटकोपर पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासी पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे थे। जनता की इस परेशानी को देखते हुए विधायक राम कदम ने प्रण लिया था कि वह अपने बाल तब तक नहीं कटवाएंगे, जब तक कि जल आपूर्ति के लिए ठोस बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो जाता।

गुरुवार को जब पानी की टंकियों और पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, तब उन्होंने अपना यह 'वनवास' समाप्त किया और बाल कटवाए।

पूरी हुई बड़ी कसम...

विधायक राम कदम ने बताया कि उन्होंने पांच साल पहले ही इस योजना पर विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि यहां 2 करोड़ लीटर से अधिक क्षमता वाली पानी की टंकियों का निर्माण होने जा रहा है। भांडुप से आने वाली मुख्य वाटरलाइन को भी यहाँ जोड़ दिया गया है। यह मॉडल न केवल देश के अन्य हिस्सों में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनाया जा सकता है।"

BMC चुनाव: मुंबई पर लहराएगा हमारा झंडा

आगामी बीएमसी (BMC) चुनावों पर बात करते हुए राम कदम काफी आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सही समय पर उम्मीदवारों का फैसला करेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और विधायक पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार मुंबई महानगरपालिका पर भाजपा का झंडा लहराएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई… 4 साल बाद भाजपा विधायक ने कटवाए बाल, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

तैमूर अली खान की एनुअल फैशन में करीना कपूर को करण जौहर ने किया एक्सपोज, वीडियो हुआ वायरल

तैमूर अली खान की एनुअल फैशन में करीना कपूर को करण जौहर ने किया एक्सपोज, वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड

‘गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो…’ लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल

'गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो...' लॉलीपॉप के वल्गर डांस मूव पर भाई टोनी कक्कड़ का बयान हुआ वायरल
मनोरंजन

‘मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है’, जब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ठुकरा दिए थे बड़े ऑफर्स

Ankita Lokhande Bithday
बॉलीवुड

थियेटर जाएंगे भूल… जब देखेंगे OTT पर ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Top 5 OTT Releases This Week
OTT

‘सैयारा’ के बाद एक और रोमेंटिक फिल्म का दिल तोड़ देने वाला ट्रेलर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Out
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.