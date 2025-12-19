मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई… 4 साल बाद भाजपा विधायक ने कटवाए बाल, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

BJP MLA Ram Kadam: मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राम कदम एक बार फिर चर्चा में हैं। एक प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने पूरे चार साल बाद अपने बाल कटवाए। भाजपा नेता ने कसम खाई थी कि जब तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, वे नाई के पास नहीं जाएंगे।
करीब चार साल पहले घाटकोपर पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासी पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे थे। जनता की इस परेशानी को देखते हुए विधायक राम कदम ने प्रण लिया था कि वह अपने बाल तब तक नहीं कटवाएंगे, जब तक कि जल आपूर्ति के लिए ठोस बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो जाता।
गुरुवार को जब पानी की टंकियों और पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, तब उन्होंने अपना यह 'वनवास' समाप्त किया और बाल कटवाए।
विधायक राम कदम ने बताया कि उन्होंने पांच साल पहले ही इस योजना पर विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि यहां 2 करोड़ लीटर से अधिक क्षमता वाली पानी की टंकियों का निर्माण होने जा रहा है। भांडुप से आने वाली मुख्य वाटरलाइन को भी यहाँ जोड़ दिया गया है। यह मॉडल न केवल देश के अन्य हिस्सों में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनाया जा सकता है।"
आगामी बीएमसी (BMC) चुनावों पर बात करते हुए राम कदम काफी आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सही समय पर उम्मीदवारों का फैसला करेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और विधायक पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार मुंबई महानगरपालिका पर भाजपा का झंडा लहराएगा।
