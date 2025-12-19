मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई… 4 साल बाद भाजपा विधायक ने कटवाए बाल, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

विधायक राम कदम ने बताया कि उन्होंने पांच साल पहले ही इस योजना पर विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि यहां 2 करोड़ लीटर से अधिक क्षमता वाली पानी की टंकियों का निर्माण होने जा रहा है। भांडुप से आने वाली मुख्य वाटरलाइन को भी यहाँ जोड़ दिया गया है। यह मॉडल न केवल देश के अन्य हिस्सों में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनाया जा सकता है।"