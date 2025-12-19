नागपुर के प्लांट में पानी की टंकी फटने से हड़कंप, 3 मजदूरों की मौत

महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) में आज, शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के बुटीबोरी एमआईडीसी फेज-2 क्षेत्र में स्थित अवाडा सोलर प्लांट के परिसर में लगी पानी की एक टंकी अचानक एक जोरदार धमाके से फट गई। फटने के बाद टंकी नीचे गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया। हादसे के समय कई मजदूर प्लांट में मौजूद थे और टंकी के गिरते है वो चीखते-चिल्लाते हुए भागने लगे।