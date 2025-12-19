19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नागपुर के प्लांट में पानी की टंकी फटने से हड़कंप, 3 मजदूरों की मौत

महाराष्ट्र के नागपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। पानी की टंकी फटने से 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Tanay Mishra

Dec 19, 2025

Water tank explodes in Nagpur

Water tank explodes in Nagpur

महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) में आज, शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के बुटीबोरी एमआईडीसी फेज-2 क्षेत्र में स्थित अवाडा सोलर प्लांट के परिसर में लगी पानी की एक टंकी अचानक एक जोरदार धमाके से फट गई। फटने के बाद टंकी नीचे गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया। हादसे के समय कई मजदूर प्लांट में मौजूद थे और टंकी के गिरते है वो चीखते-चिल्लाते हुए भागने लगे।

3 मजदूरों की मौत

नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी फेज-2 क्षेत्र में स्थित अवाडा सोलर प्लांट के परिसर में पानी के टंकी के फटने से कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई।

कई मजदूर घायल

टंकी फटने के इस हादसे में 6-7 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को मलबे के नीचे से निकालकर तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने हादसे के कारण का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि तकनीकी खराबी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस मामले की पूरी तरह और हर पहलू से जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें

यह है दुनिया का सबसे महंगा मांस, जानिए किस जानवर का और कितनी है कीमत
विदेश
World's most expensive meat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Dec 2025 04:58 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:56 pm

Hindi News / National News / नागपुर के प्लांट में पानी की टंकी फटने से हड़कंप, 3 मजदूरों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.