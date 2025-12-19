नागपुर के प्लांट में पानी की टंकी फटने से हड़कंप, 3 मजदूरों की मौत

Water tank explodes in Nagpur
महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) में आज, शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के बुटीबोरी एमआईडीसी फेज-2 क्षेत्र में स्थित अवाडा सोलर प्लांट के परिसर में लगी पानी की एक टंकी अचानक एक जोरदार धमाके से फट गई। फटने के बाद टंकी नीचे गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया। हादसे के समय कई मजदूर प्लांट में मौजूद थे और टंकी के गिरते है वो चीखते-चिल्लाते हुए भागने लगे।
नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी फेज-2 क्षेत्र में स्थित अवाडा सोलर प्लांट के परिसर में पानी के टंकी के फटने से कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई।
टंकी फटने के इस हादसे में 6-7 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को मलबे के नीचे से निकालकर तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने हादसे के कारण का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि तकनीकी खराबी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस मामले की पूरी तरह और हर पहलू से जांच की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग