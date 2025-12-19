2 घंटे 15 मिनट का समय कहीं बर्बाद ना हो जाए… फिल्म ‘रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स’ देखने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू

फिल्म 'रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स' का पढ़िए रिव्यू (इमेज सोर्स: नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Raat Akeli Hai- The Bansal Murders Movie Review: नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘रात अकेली है– द बंसल मर्डर्स’ ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। एक अमीर परिवार में हुए सनसनीखेज मर्डर और उससे जुड़ी परतें खोलती यह फिल्म। खास बात ये है कि यह 2020 में आई हिट फिल्म ‘रात अकेली है’ का सीक्वल जरूर है, लेकिन इसे ऐसे ढंग से बनाया गया है कि पहली फिल्म देखना जरूरी नहीं। सवाल अब ये है कि क्या ये 2 घंटे 15 मिनट आपके लायक हैं, या समय बर्बाद हो जाएगा? जानने के लिए पढ़िए पूरा रिव्यू।
बता दें फिल्म की कहानी ‘बंसल परिवार’ के आसपास घूमती है, जो कि एक अमीर और नामी परिवार है। लेकिन एक ऐसी रात आती है, इस घर में अचानक कई हत्याएं एक साथ हो जाती हैं, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है।
इस केस की जांच पुलिस इंस्पेक्टर जटिल यादव (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) करते हैं। जांच के दौरान उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि अपराधी कौन है? इसी बीच उन्हें यह अहसास होता है कि धन और सत्ता वाले लोग अक्सर कानून और सिस्टम को अपने पक्ष में कर लेते हैं। यह फिल्म यह भी बताती है कि अमीर परिवारों के अंदर कैसी कड़वी सच्चाइयां छुपी होती हैं।
अभिनय की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है। जटिल यादव के रूप में उनकी थकान, तनाव और सिस्टम से लड़ाई का दर्द दर्शकों को असली लगता है। वहीं, चित्रांगदा सिंह भी अपनी भूमिका में दमदार दिखाई देती हैं। उनका हर सीन ध्यान खींचता है।
सहायक कलाकारों में रजत कपूर, दीप्ति नवल और रेवती ने बढ़िया एक्टिंग की है और अपने किरदारों को असल रूप दिया है। भले ही राधिका आप्टे का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन उनकी मौजूदगी असरदार लगती है।
फिल्म की कहानी धीरे-धीरे और गहराई के साथ आगे बढ़ती है। निर्देशक हनी त्रेहान ने फिल्म के माहौल, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड पर काफी ध्यान दिया है। दृश्य और कैमरे का इस्तेमाल कहानी में रहस्य और डर को और ज्यादा बढ़ाता है। संगीत भी तनाव का माहौल बनाने में मदद करता है।
सुझाव: यदि आप क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भरा फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।
|फ़िल्म का नाम
|रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स
|निर्देशक
|हनी त्रेहान
|कलाकार
|राधिका आप्टे, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, दीप्ति नवल, रेवती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, प्रियंका सेतिया
|कहां देखें
|नेटफ्लिक्स
|रिलीज डेट
|19 दिसंबर 2025
|रन टाइम
|2 घंटे 15 मिनट
|रेटिंग्स
|3 स्टार्स ⭐⭐⭐
