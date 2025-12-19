2 घंटे 15 मिनट का समय कहीं बर्बाद ना हो जाए… फिल्म ‘रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स’ देखने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू

Raat Akeli Hai- The Bansal Murders Movie Review: नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘रात अकेली है– द बंसल मर्डर्स’ ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। एक अमीर परिवार में हुए सनसनीखेज मर्डर और उससे जुड़ी परतें खोलती यह फिल्म। खास बात ये है कि यह 2020 में आई हिट फिल्म ‘रात अकेली है’ का सीक्वल जरूर है, लेकिन इसे ऐसे ढंग से बनाया गया है कि पहली फिल्म देखना जरूरी नहीं। सवाल अब ये है कि क्या ये 2 घंटे 15 मिनट आपके लायक हैं, या समय बर्बाद हो जाएगा? जानने के लिए पढ़िए पूरा रिव्यू।