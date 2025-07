विक्रांत मैसी की ‘आंखों की गुस्ताखियां’ देखने जा रहे हैं तो जरा रुकिए; रिव्यू में जानिए कैसी है फिल्म?

निर्माता: मानसी बागला, वरुण बागला, विपिन अग्निहोत्री

निर्देशक: संतोष सिंह

बैनर: ज़ी स्टूडियोज़, मिनी फिल्म्स, ओपन विंडो फिल्म्स

कहानी पर आधारित: रस्किन बॉन्ड की लघुकथा The Eyes Have It

मुख्य कलाकार: विक्रांत मैसी, शनाया कपूर

संगीत: विशाल मिश्रा

गीतकार: मनोज मुंतशिर

गायक: जुबिन नौटियाल

रेटिंग: 3 स्टार