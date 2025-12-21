महाराष्ट्र: जीत के जश्न के दौरान हुआ धमाका, नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत 16 झुलसे

Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में मतगणना के बाद शुरू हुआ जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब खंडोबा गढ़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिससे नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद खुशियों का माहौल अचानक चीख-पुकार में बदल गया। रविवार दोपहर करीब 3 बजे खंडोबा मंदिर परिसर में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता भीषण आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) की दो नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत कम से कम 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।