21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: जीत के जश्न के दौरान हुआ धमाका, नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत 16 झुलसे

Pune Jejuri Fire : पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और उस भंडा़रे के नमूने इकट्ठे किए हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 21, 2025

Pune Fire

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में मतगणना के बाद शुरू हुआ जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब खंडोबा गढ़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिससे नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद खुशियों का माहौल अचानक चीख-पुकार में बदल गया। रविवार दोपहर करीब 3 बजे खंडोबा मंदिर परिसर में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता भीषण आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) की दो नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत कम से कम 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

विजय जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा

जानकारी के मुताबिक, मल्हार नाट्यगृह में मतगणना पूरी होने के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थक भगवान खंडोबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। परंपरा के अनुसार, भक्त और कार्यकर्ता 'भंडारा' (हल्दी पाउडर) उड़ाकर जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान अचानक भंडा़रे ने आग पकड़ ली और धमाके के साथ आग का गोला बन गया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, पाउडर में कुछ अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक घटक मिश्रित थे, जिसकी वजह से उसने पल भर में आग पकड़ ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और चंद सेकंड में पूरा इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया।

हादसे में घायल हुए 16 लोगों में दो नवनिर्वाचित महिला पार्षद, कई महिलाएं और युवक शामिल हैं। घायलों को तुरंत जेजुरी के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए पुणे के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और उस भंडा़रे के नमूने इकट्ठे किए हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

ये भी पढ़ें

EVM में सब सेट था… महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार से भड़की उद्धव सेना, शिंदे ने कसा तंज
मुंबई
Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 10:31 pm

Published on:

21 Dec 2025 10:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: जीत के जश्न के दौरान हुआ धमाका, नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत 16 झुलसे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र: 129 नगराध्यक्ष, 3300 नगरसेवक… भाजपा की आंधी में उड़ा विपक्ष, शिंदे की शिवसेना बनी दूसरे नंबर की पार्टी

BJP wins Maharashtra local body Elections
मुंबई

EVM में सब सेट था… महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार से भड़की उद्धव सेना, शिंदे ने कसा तंज

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray
मुंबई

नागपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत: 15 में से 12 नगर पालिकाओं पर फहराया भगवा, विपक्ष हुआ ढेर

Nagpur election Result 2025 Devendra Fadnavis
मुंबई

Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film Toxic
बॉलीवुड

आप उंगली नहीं उठा सकते… जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

आप उंगली नहीं उठा सकते... जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.