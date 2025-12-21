महाराष्ट्र: जीत के जश्न के दौरान हुआ धमाका, नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत 16 झुलसे

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में मतगणना के बाद शुरू हुआ जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब खंडोबा गढ़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिससे नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद खुशियों का माहौल अचानक चीख-पुकार में बदल गया। रविवार दोपहर करीब 3 बजे खंडोबा मंदिर परिसर में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता भीषण आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) की दो नवनिर्वाचित महिला पार्षदों समेत कम से कम 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, मल्हार नाट्यगृह में मतगणना पूरी होने के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थक भगवान खंडोबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। परंपरा के अनुसार, भक्त और कार्यकर्ता 'भंडारा' (हल्दी पाउडर) उड़ाकर जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान अचानक भंडा़रे ने आग पकड़ ली और धमाके के साथ आग का गोला बन गया।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, पाउडर में कुछ अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक घटक मिश्रित थे, जिसकी वजह से उसने पल भर में आग पकड़ ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और चंद सेकंड में पूरा इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया।
हादसे में घायल हुए 16 लोगों में दो नवनिर्वाचित महिला पार्षद, कई महिलाएं और युवक शामिल हैं। घायलों को तुरंत जेजुरी के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए पुणे के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और उस भंडा़रे के नमूने इकट्ठे किए हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।
