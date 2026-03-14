महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मराठी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई… शिक्षा मंत्री ने दी चेतावनी

Maharashtra Schools: मराठी भाषा की अनिवार्यता और सख्त कार्रवाई महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य के सभी स्कूलों में, चाहे उनका बोर्ड (CBSE, ICSE, IB) या माध्यम कोई भी हो, मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य है। 1 मार्च, 2020 की अधिसूचना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों वाले स्कूलों में भी मराठी को 'द्वितीय' या 'तृतीय' भाषा के रूप में शामिल करना होगा। विधायक हारून खान के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने चेतावनी दी कि जो स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनका पहले निरीक्षण किया जाएगा और सुधार न होने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।