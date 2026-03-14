गुस्से से भरा किरदार, बदले की कहानी...आमिर खान की वो फिल्म जिसने दिलाया नेशनल अवॉर्ड

ये फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी थी जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुए अपराध के बाद गुस्से की दुनिया में डूबकर बदले की राह पर चल पड़ता है। बता दें, उस समय की कई फिल्मों की तरह इसमें भी अपराध और हिंसा को कहानी के मेन मोड़ के रूप में दिखाया गया था और इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि आमिर के पिता ताहिर हुसैन और चाचा नासिर हुसैन चाहते थे कि पहले 'कयामत से कयामत तक' रिलीज हो, क्योंकि वो एक रोमांटिक फिल्म थी और नए एक्टर के लिए ज्यादा सुरक्षित लॉन्च मानी जा रही थी। तो यही वजह रही कि 'राख' की शूटिंग पहले होने के बावजूद ये फिल्म बाद में दर्शकों तक पहुंची।