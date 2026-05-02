“बच गए भाई!” फोन पर गंभीर अलर्ट बजते ही कांप गए आशीष चंचलानी, ‘लगा जॉम्बी आ गए’, इंटरनेट पर छाई मीम्स बाढ़

यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर आशीष चंचलानी ने X पर लिखा कि क्या किसी और को भी सरकार से ये डरावना ब्रॉडकास्ट ड्रिल मैसेज मिला? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अलर्ट देखकर ऐसा लगा जैसे जॉम्बी एपोकैलिप्स का ऐलान हो गया हो। उनका ये ट्वीट देखते-देखते वायरल हो गया और हजारों लोगों ने उनसे सहमति जताई। बता दें, कॉमेडियन और एक्टर वीर दास अपने अनोखे ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें वो इस अलर्ट पर अपनी दिलचस्प रिएक्शन देते नजर आए। उन्होंने लिखा कि आज सब अपने फोन पर हैं और अपने फैंस से पूछा कि क्या उन्हें भी ये अलर्ट मिला। उनका ये वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया।