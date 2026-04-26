अर्चना पूरन सिंह ने बेटे पर निकाली भड़ास, बैंक से उड़े 87,000 रुपये, किसका बने शिकार?

Archana Puran Singh son Ayushmaan loses Rs 87,000: फेमस एक्ट्रेस और कॉमेडी क्वीन अर्चना पूरन सिंह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वह अपने दोनों बेटों बहू और पति परमीत के साथ यूट्यूब चैनल भी चलाती है, जिसमें फैमिली के रोजमर्रा की चीजें दिखाई जाती हैं। अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हंसी-मजाक के बीच उन पर एक छोटी सी मुसीबत आ गई है। अर्चना और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी एक बड़ी ठगी का शिकार हो गए है। इस ठगी में आयुष्मान के खाते से लगभग 87,000 रुपये साफ हो गए। दिलचस्प बात यह है कि इस गंभीर घटना का खुलासा अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन सेठी ने अपने यूट्यूब व्लॉग पर किया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परिवार के मजेदार अंदाज पर हंस भी रहे हैं।