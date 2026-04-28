कौन है वो ‘मिस्ट्री गर्ल’ जिसने जीता रणवीर का दिल? आशीष चंचलानी ने दिया ऐसा हिंट

रणवीर अल्लाहबादिया इस समय जूही के साथ केन्या के मसाई मारा में एक रोमांटिक वेकेशन पर हैं। वहां से उन्होंने जूही के साथ बेहद खूबसूरत फोटोज इंस्टाग्राम पर साझा कीं और साथ में एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा "सूरज, चांद, तारे और बीच में सब कुछ। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसकी रोशनी दुनिया की तमाम नेगेटिविटी को जला सकती है? मैं मिला हूं।" इसके साथ उन्होंने हैशटैग लगाया #HardLaunchFromTheMara। बता दें, ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने जमकर प्यार बरसाया।