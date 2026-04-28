28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कौन है वो ‘मिस्ट्री गर्ल’ जिसने जीता रणवीर का दिल? आशीष चंचलानी ने दिया ऐसा हिंट

WHo is Ranveer Allahbadia girlfriend: हाल ही में फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने एक मजेदार हिंट दिया है जिससे रणवीर सिंह के दिल की मिस्ट्री गर्ल के बारे में चर्चा गरम हो गई है। आशीष ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक ऐसा संकेत दिया जिसने फैंस की जिज्ञासा बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 28, 2026

कौन है वो 'मिस्ट्री गर्ल' जिसने जीता रणवीर का दिल? आशीष चंचलानी ने दिया ऐसा हिंट

पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (फोटो सोर्स: beerbiceps के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

WHo is Ranveer Allahbadia girlfriend: पॉपुलर पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया बोले तो बीयरबाइसेप्स ने आखिरकार अपने नए रिश्ते को दुनिया के सामने ला दिया है। कई महीनों की अफवाहों और चर्चाओं के बाद रणवीर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जूही भट्ट के साथ अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दी है। बता दें, इस खुलासे ने उनके फैंस को एकदम चौंका दिया और सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई।

सूरज, चांद, तारे और बीच में सब कुछ

रणवीर अल्लाहबादिया इस समय जूही के साथ केन्या के मसाई मारा में एक रोमांटिक वेकेशन पर हैं। वहां से उन्होंने जूही के साथ बेहद खूबसूरत फोटोज इंस्टाग्राम पर साझा कीं और साथ में एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा "सूरज, चांद, तारे और बीच में सब कुछ। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसकी रोशनी दुनिया की तमाम नेगेटिविटी को जला सकती है? मैं मिला हूं।" इसके साथ उन्होंने हैशटैग लगाया #HardLaunchFromTheMara। बता दें, ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने जमकर प्यार बरसाया।

ब्रेकअप की अटकलें फैलने लगी थी

इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि रणवीर ने पहले कभी जूही का चेहरा पब्लिक नहीं किया था। उन्होंने पहले घिबली-इंस्पायर्ड AI-जेनरेटेड फोटोज शेयर की थीं जिनमें जूही की पहचान छुपाई गई थी। इससे पहले रणवीर एक्ट्रेस निक्की शर्मा के साथ रिश्ते में थे और उनकी फोटोज में भी सनफ्लावर इमोजी से चेहरा ढककर पहचान प्राइवेट रखी जाती थी। जब रणवीर ने इंस्टाग्राम पर निक्की को अनफॉलो किया तो ब्रेकअप की अटकलें फैलने लगीं।

रणवीर और जूही के डेटिंग की अफवाहें

रणवीर और जूही के डेटिंग की अफवाहें अक्टूबर 2025 में तब शुरू हुईं जब दोनों ने दिवाली सेलिब्रेशन की एक जैसी फोटोज अलग-अलग शेयर कीं। दोनों की तस्वीरों में बैकग्राउंड और सजावट बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि किसी ने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि दोनों साथ हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2026 मैच के दौरान साथ देखा गया था।

आशीष चंचलानी ने मजाकिया अंदाज में किया कमेंट

बता दें, रणवीर की इस पोस्ट पर सेलेब्स और दोस्तों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद मजेदार रहीं। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने मजाकिया अंदाज में लिखा,"जल्दी अब कर शादी।" सरगुन मेहता ने लाल दिल वाले इमोजी से अपनी खुशी जाहिर की और ओरी ने भी रणवीर को बधाई दी। फैंस का उत्साह तो देखते ही बन रहा था, उन्होंने कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई।

इससे पहले रणवीर 2025 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में एक विवादित टिप्पणी की वजह से काफी चर्चा में आए थे। उन पर कई FIR दर्ज हुई थीं और बाद में उन्होंने पुलिस को दिए बयान में माना कि वो गलत थे और माफी मांगी। उस विवाद के बाद काफी समय तक रणवीर का सोशल मीडिया प्रेजेंस कम रहा था, लेकिन अब इस रोमांटिक खुलासे के साथ वो एक बार फिर चर्चा में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

28 Apr 2026 09:40 am

Published on:

28 Apr 2026 09:38 am

Hindi News / Entertainment / कौन है वो ‘मिस्ट्री गर्ल’ जिसने जीता रणवीर का दिल? आशीष चंचलानी ने दिया ऐसा हिंट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भूत बंगला Day 12 बॉक्स ऑफिस: 120 करोड़ क्लब में दस्तक, लेकिन आज धीमी कमाई की उम्मीद

Bhoot Bangla Box Office Collection Day 12
बॉलीवुड

Bharat Kapoor Death: थिएटर से फिल्मों तक चमका सफर, कभी बने इंस्पेक्टर तो कभी खौफनाक विलेन

Bharat Kapoor Passed Away
बॉलीवुड

ट्रंप का अल्टीमेटम: गर्भवती विधवा से की मेलानिया की तुलना! जिमी किमेल के मोनोलॉग वीडियो से अमेरिका में मचा बवाल

Donald trump ultimatum To Jimmy Kimmel comedian compared Melania pregnant widow video created uproar in America
हॉलीवुड

‘लड़का-लड़की बाइक पर, फिर वही कहानी’Priya Banerjee का बॉलीवुड पर फूटा गुस्सा, बोली-हर फिल्म में वहीं घिसा-पिटा रोमांस

‘लड़का-लड़की बाइक पर, फिर वही कहानी’Priya Banerjee का बॉलीवुड पर फूटा गुस्सा, बोली-हर फिल्म में वहीं घिसा-पिटा रोमांस
मनोरंजन

एक वेटर जो बना इस चार्टबस्टर गाने की वजह, आज भी सुनते ही थिरकते हैं लोग

Telugu waiter inspired Raj Kapoor song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.