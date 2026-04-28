‘लड़का-लड़की बाइक पर, फिर वही कहानी’Priya Banerjee का बॉलीवुड पर फूटा गुस्सा, बोली-हर फिल्म में वहीं घिसा-पिटा रोमांस

इतना ही नहीं, प्रिया ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में कहा कि आज बॉलीवुड में ओरिजिनल आइडिया लगभग खत्म हो गए हैं। हर तरफ वही फॉर्मूला, जो पिछली बार चला, वही दोबारा बनाओ। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा में स्टार्स बड़े जोखिम लेते हैं और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में डर इतना है कि लोग कुछ नया करने से बचते हैं और मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में वही पुराना फॉर्मूला चल रहा है, लड़की-लड़का, बाइक, रोम-कॉम, हर फिल्म में वहीं घिसी-पिटी रोमांस मजा नहीं आता। ये सब 1990 के दशक में हुआ करता था और आज भी दोहराया जा रहा है। उन्होंने माना कि उन्हें याद भी नहीं कि आखिरी बार उन्होंने कोई हिंदी फिल्म कब देखी थी क्योंकि उन्हें उनमें कुछ नया नहीं मिलता।