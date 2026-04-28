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एक वेटर जो बना इस चार्टबस्टर गाने की वजह, आज भी सुनते ही थिरकते हैं लोग

Telugu waiter inspired Raj Kapoor song: बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर फिल्म और गाने यहां तक की हर सीन के पीछे भी एक कहानी छुपी होती है। लेकिन कभी-कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। ऐसा ही एक गाना था राज कपूर का। जो एक चार्टबस्टर गाना माना जाता है और वह एक वेटर से इंस्पायर्ड था।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 28, 2026

Telugu waiter inspired Raj Kapoor song

राज कपूर का ब्लॉकबस्टर गाना

Raj Kapoor’s iconic song Ramayya Vastavaiya: बॉलीवुड के 'शोमैन' कहे जाने वाले राज कपूर न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग बल्कि अपनी फिल्मों के शानदार संगीत के लिए भी जाने जाते थे। उनकी फिल्मों का हर गाना एक कहानी कहता था। इन्ही में से एक गाना है फिल्म 'श्री 420' (1955) का "रमैया वस्तावैया"। यह गाना आज भी शादी-ब्याह और महफिलों की जान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट हिंदी गाने की शुरुआत 'तेलुगु' शब्दों से कैसे हुई? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जो चाय की चुस्कियों और एक वेटर के इंतजार से जुड़ा है।

एक चाय के ब्रेक ने बदली गाने की तकदीर (Raj Kapoor iconic song Ramayya Vastavaiya)

इस गाने के बनने की कहानी फिल्म की दिग्गज म्यूजिक टीम—शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी—के इर्द-गिर्द घूमती है। उन दिनों म्यूजिक टीम गानों की धुन तैयार करने के लिए अक्सर खंडाला जाया करती थी। रास्ते में चाय और नाश्ते के लिए वे एक ढाबे या होटल पर रुका करते थे।

उस होटल में एक तेलुगु भाषी वेटर काम करता था, जिसका नाम 'रमैया' था। संगीतकार शंकर का जन्म हैदराबाद में हुआ था, इसलिए वे तेलुगु भाषा अच्छे से जानते थे। जब भी उन्हें चाय मांगनी होती या वेटर को बुलाना होता, तो वे तेलुगु में कहते— "रमैया वस्तावैया?" जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब है, "रमैया, क्या तुम आओगे?" या "रमैया, जल्दी आओ।"

मेज पर थपकी और धुन तैयार (Why Raj Kapoor used Telugu words in Shree 420)

एक दिन जब टीम होटल में बैठी थी और रमैया को आने में थोड़ी देर हो रही थी, तो शंकर ने मजाक-मजाक में लयबद्ध तरीके से गुनगुनाना शुरू कर दिया— "रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया..."। पास बैठे जयकिशन को यह लय पसंद आई और उन्होंने खाने की मेज पर ही तबले की तरह ताल देना शुरू कर दिया।

वहीं मौजूद गीतकार शैलेंद्र ने तुरंत इस धुन में हिंदी की एक लाइन जोड़ दी— "मैंने दिल तुझको दिया।" बस फिर क्या था, वहीं बैठे-बैठे गाने का मुखड़ा तैयार हो गया। जब राज कपूर ने इस धुन और शब्दों के मेल को सुना, तो उन्हें यह इतना पसंद आया कि उन्होंने गाने की शुरुआत में उन तेलुगु शब्दों को हटाने के बजाय उन्हें वैसा ही रखने का फैसला किया।

दशकों बाद भी बरकरार है जादू (Interesting facts about Shankar Jaikishan compositions)

यह गाना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे महान गायकों की आवाजों में रिकॉर्ड हुआ। परदे पर राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री और गांव के मेले जैसा माहौल आज भी दर्शकों के जेहन में ताजा है। इस गाने की लोकप्रियता का आलम यह है कि दशकों बाद भी इसका जादू कम नहीं हुआ है।

साल 2013 में इसी नाम से एक तेलुगु फिल्म बनी और 2023 में शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में भी इस गाने के हुक स्टेप और बोलों का इस्तेमाल किया गया। एक वेटर को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए गए साधारण से शब्द आज भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुके हैं। यह कहानी बताती है कि कला और संगीत किसी भाषा के मोहताज नहीं होते, वे बस दिल से निकलते हैं।

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Updated on:

28 Apr 2026 08:28 am

Published on:

28 Apr 2026 08:21 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक वेटर जो बना इस चार्टबस्टर गाने की वजह, आज भी सुनते ही थिरकते हैं लोग

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