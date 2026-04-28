एक वेटर जो बना इस चार्टबस्टर गाने की वजह, आज भी सुनते ही थिरकते हैं लोग

Raj Kapoor’s iconic song Ramayya Vastavaiya: बॉलीवुड के 'शोमैन' कहे जाने वाले राज कपूर न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग बल्कि अपनी फिल्मों के शानदार संगीत के लिए भी जाने जाते थे। उनकी फिल्मों का हर गाना एक कहानी कहता था। इन्ही में से एक गाना है फिल्म 'श्री 420' (1955) का "रमैया वस्तावैया"। यह गाना आज भी शादी-ब्याह और महफिलों की जान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट हिंदी गाने की शुरुआत 'तेलुगु' शब्दों से कैसे हुई? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जो चाय की चुस्कियों और एक वेटर के इंतजार से जुड़ा है।