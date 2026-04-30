‘पापा प्यार में थे, लेकिन मम्मी से नहीं’ ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का किया था खुलासा

ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उस दौर का जिक्र किया जब राज कपूर का नाम उस समय की मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जुड़ रहा था। ऋषि ने लिखा था, "मेरे पिता, राज कपूर, उस समय 28 साल के थे और उन्हें चार साल पहले ही 'हिंदी सिनेमा का शोमैन' कहा जाने लगा था। वह एक ऐसे इंसान भी थे जो प्यार में थे- उस समय, बदकिस्मती से वह मेरी मां नहीं कोई और थी। उनकी गर्लफ्रेंड उस दौर की उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थीं।