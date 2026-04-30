‘न आगे जा सकते थे, न पीछे’, मुंबई के ट्रैफिक में घंटो फंसी रही ‘दिल चाहता है’ की ये एक्ट्रेस, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए फुटेज में रात तक गाड़ियों की लंबी कतार का भयानक सीन दिख रहा था, जिसमें कारें, बसें और भारी ट्रक पूरी तरह से ठप्प पड़े थे। सोनाली कुलकर्णी ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, "पूरे पांच घंटे हो गए हैं… पांच घंटे से हम यहां फंसे हुए हैं," और उन्होंने कैमरे को घुमाते हुए वाहनों की लंबी कतार दिखाई। "आप मेरे पीछे और मेरे आगे का ट्रैफिक देख सकते हैं। हम पूरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि हम वापस भी नहीं जा सकते।"