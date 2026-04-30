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‘न आगे जा सकते थे, न पीछे’, मुंबई के ट्रैफिक में घंटो फंसी रही ‘दिल चाहता है’ की ये एक्ट्रेस, शेयर किया वीडियो

Sonali Kulkarni Mumbai Traffic Jam: दो दिन पहले मुंबई के सायन-पनवेल मार्ग पर एक क्रेन के गिरने से मानखुर्द पुल पर भीषण जाम लग गया, जिससे लोग घंटों तक फंसे रहे। जिसमें एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी भी फंसी थीं, उन्होंने बताया कि वह पांच घंटे से अधिक समय तक फंसी रहीं और उन्होंने इस अफरा-तफरी का एक वायरल वीडियो भी शेयर किया। जाम में फंसे एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि यातायात बाधित अगले दिन तक जारी रहा।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Apr 30, 2026

Sonali Kulkarni Mumbai Traffic Jam

जाम में फंसने के बाद एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने शेयर किया वीडियो। (फोटो सोर्स: sonalikul)

Sonali Kulkarni Mumbai Traffic Jam: मुंबई-पुणे मार्ग पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि मानखुर्द पुल पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया था। सैकड़ों परेशान यात्रियों में 'दिल चाहता है' फिल्म की एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी भी शामिल थीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस अनुभव को शेयर किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, कुलकर्णी ने बताया कि पुणे जाने की कोशिश में वो 5 घंटे तक एक ही जगह पर फंसी रहीं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए फुटेज में रात तक गाड़ियों की लंबी कतार का भयानक सीन दिख रहा था, जिसमें कारें, बसें और भारी ट्रक पूरी तरह से ठप्प पड़े थे। सोनाली कुलकर्णी ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, "पूरे पांच घंटे हो गए हैं… पांच घंटे से हम यहां फंसे हुए हैं," और उन्होंने कैमरे को घुमाते हुए वाहनों की लंबी कतार दिखाई। "आप मेरे पीछे और मेरे आगे का ट्रैफिक देख सकते हैं। हम पूरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि हम वापस भी नहीं जा सकते।"

पांच घंटे एक ही जगह पर खड़े रहना डरावना है (Sonali Kulkarni Mumbai Traffic Jam)

एक्ट्रेस ने आगे ट्रैफिक पुलिस से हुए बातचीत के बारे में बात करते हुए कहा कि पुल पर फंसे लोगों को उनके जवाबों से कोई खास राहत नहीं मिली। इसके आगे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल टीम से कॉन्टैक्ट करने के बाद, उन्हें धैर्य रखने को कहा गया। उन्होंने बताया, "वे कह रहे हैं कि धैर्य रखें, जाम बहुत बुरा है और उन्हें नहीं पता है कि जाम कब तक खत्म होगा।"

पांच घंटे बीतने के बाद, कुलकर्णी ने किसी तरह से पुलिस से बात करते हुए कहा, "अगर आप दूसरी तरफ से आकर हमें बता सकें… अगर आप हमारी मदद कर सकें या हमें कोई अपडेट दे सकें, तो कृपया ऐसा करें।" इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि लोगों ने हमसे कहीं अधिक भयानक परिस्थितियों का सामना किया होगा, लेकिन यह डरावना है। पांच घंटे एक ही जगह पर खड़े रहना।"

लंबे जाम की वजह?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 अप्रैल की देर रात मानखुर्द इलाके में सायन-पनवेल मार्ग पर एक खुदाई मशीन पर लगी ड्रिलिंग क्रेन के गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। इस दुर्घटना के कारण मानखुर्द, चेंबूर और आसपास के इलाकों में यातायात ठप हो गया, और जाम अगले दिन तक ये जाम लगा रहा।

इस अफरा-तफरी के बीच, यातायात में फंसे एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में दम तोड़ दिया। जिनकी पहचान संतोष गोपाल चव्हाण के रूप में हुई है, जिन्होंने 23 वर्षों तक पुलिस बल में सेवा की थी।

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Published on:

30 Apr 2026 10:33 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘न आगे जा सकते थे, न पीछे’, मुंबई के ट्रैफिक में घंटो फंसी रही ‘दिल चाहता है’ की ये एक्ट्रेस, शेयर किया वीडियो

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