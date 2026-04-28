Bharat Kapoor Death: थिएटर से फिल्मों तक चमका सफर, कभी बने इंस्पेक्टर तो कभी खौफनाक विलेन

Bharat Kapoor Passed Away: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने बिना मुख्य अभिनेता बने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। उन्हीं नामों में एक थे भरत कपूर, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों में अपने अभिनय से खास पहचान बनाई। अब भरत कपूर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं।