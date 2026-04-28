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Bharat Kapoor Death: थिएटर से फिल्मों तक चमका सफर, कभी बने इंस्पेक्टर तो कभी खौफनाक विलेन

Bharat Kapoor Passed Away: दिग्गज अभिनेता भरत कपूर के निधन के बाद उनके किस्से वायरल हो रहे हैं। चलिए उनके एक सफर पर नजर डालते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Bharat Kapoor Passed Away

Bharat Kapoor Passed Away (सोर्स- एक्स)

Bharat Kapoor Passed Away: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने बिना मुख्य अभिनेता बने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। उन्हीं नामों में एक थे भरत कपूर, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों में अपने अभिनय से खास पहचान बनाई। अब भरत कपूर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं।

भरत कपूर उन कलाकारों में शामिल थे, जिन्होंने हर किरदार को अपनी मेहनत और अदाकारी से जीवंत बना दिया। चाहे पर्दे पर पुलिस अधिकारी का किरदार हो, एक चालाक खलनायक की भूमिका हो या गंभीर चरित्र अभिनेता का रोल, उन्होंने हर अंदाज में दर्शकों का दिल जीता।

रंगमंच से शुरू हुआ अभिनय का सफर (Bharat Kapoor Passed Away)

भरत कपूर का फिल्मी सफर सीधे बड़े पर्दे से नहीं बल्कि थिएटर से शुरू हुआ था। वह रंगमंच पर सक्रिय थे और अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। इसी दौरान मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। कहा जाता है कि एक नाटक में भरत कपूर की परफॉर्मेंस देखकर चेतन आनंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फिल्मों में मौका देने का फैसला कर लिया।

इसके बाद भरत कपूर को चेतन आनंद की फिल्मों में काम मिला और यहीं से उनके सिने करियर की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे लेकिन असरदार किरदार निभाए और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली।

हीरो बने, लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया

भरत कपूर ने अपने करियर में मुख्य अभिनेता बनने की भी कोशिश की। उन्हें कुछ फिल्मों में लीड रोल निभाने का मौका मिला। एक फिल्म में उन्होंने ऐसे किरदार को निभाया जो उस दौर के हिसाब से काफी अलग विषय पर आधारित था। हालांकि बतौर हीरो उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी।

लेकिन भरत कपूर ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया कि उनकी असली ताकत विविध किरदार निभाने में है और फिर उन्होंने खुद को चरित्र भूमिकाओं की ओर मोड़ लिया।

विलेन बनकर मिली असली पहचान

भरत कपूर को सबसे ज्यादा लोकप्रियता नकारात्मक किरदारों से मिली। उनके चेहरे के भाव, आवाज़ और स्क्रीन प्रजेंस ने उन्हें एक मजबूत खलनायक बना दिया। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे विलेन की भूमिका निभाई जिन्हें देखकर दर्शक किरदार से नफरत करने लगते थे, और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है।

फिल्म नूरी में निभाया गया उनका किरदार काफी चर्चित रहा। इसके अलावा उन्होंने कई हिट फिल्मों में खलनायक या प्रभावशाली सहायक कलाकार के रूप में शानदार काम किया।

इंस्पेक्टर से लेकर गंभीर किरदार तक

भरत कपूर केवल विलेन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर, ईमानदार अधिकारी और समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जैसे रोल भी निभाए। यही उनकी खासियत थी कि वे हर तरह के पात्र में फिट बैठते थे।

उनकी अदाकारी में एक सादगी और सहजता थी, जो किरदार को वास्तविक बना देती थी। इसी वजह से दर्शक उन्हें नोटिस करते थे, भले ही स्क्रीन टाइम कम क्यों न हो।

टीवी की दुनिया में भी छोड़ी छाप

जब फिल्मों के साथ टेलीविजन का दौर शुरू हुआ तो भरत कपूर ने छोटे पर्दे पर भी खुद को साबित किया। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया और घर-घर पहचान बनाई। परिवार आधारित सीरियल से लेकर फैंटेसी शो तक, हर जगह उनका अभिनय सराहा गया।

चार दशक लंबा शानदार सफर

भरत कपूर का करियर करीब चार दशकों तक फैला रहा। उन्होंने साबित किया कि स्टारडम सिर्फ मुख्य अभिनेता बनने से नहीं मिलता, बल्कि अभिनय की ताकत से भी मिलता है। आज उनके जाने से इंडस्ट्री ने एक अनुभवी और समर्पित कलाकार खो दिया है। भरत कपूर भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे।

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Published on:

28 Apr 2026 09:54 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bharat Kapoor Death: थिएटर से फिल्मों तक चमका सफर, कभी बने इंस्पेक्टर तो कभी खौफनाक विलेन

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