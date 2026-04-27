सूजी आंखें, टूटे दांत, अभिनेत्री के साथ मुंबई के क्लब में हुई दरिंदगी, हमले के बाद प्रीत सिंह की हालत देख चौंके फैंस

Actress Preet Singh Attacked In Mumbai Club: टीवी रियलिटी शो स्प्लिट्सविला X16 की चर्चित कंटेस्टेंट और मॉडल-एक्ट्रेस प्रीत सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रीत ने दावा किया है कि मुंबई के एक क्लब में उन पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी सूजी हुई आंखें और चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद उनके फैंस और साथी कलाकार हैरान रह गए हैं।