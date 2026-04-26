‘मैं 5 वक्त की नमाजी हूं’ दूसरे धर्म के लड़के से नहीं कर सकती शादी, एक्ट्रेस रीम शेख ने दिया बयान

Muslim Actress Reem Shaikh: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस रीम शेख अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। पिछले कुछ समय से उनके रिलेशनशिप और शादी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही थीं, रीम ने अब अपनी निजी जिंदगी और शादी को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर नई चर्चा छेड़ दी है। रीम ने साफ कर दिया है कि वह कभी भी दूसरे धर्म के लड़के के साथ घर नहीं बसाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया कि वह 5 वक्त की नमाज करती हैं।