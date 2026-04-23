TRP Report This Week: स्मृति ईरानी के शो का जलवा कायम, ‘नागिन 7’ की भी हुई वापसी, बाकी शोज के बीच कड़ी टक्कर

अगर डेली सोप्स की पॉपुलैरिटी रिपोर्ट की बात करें तो, 'नागिन 7' की एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट की टॉप पोजीशन पर मजबूती से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। वहीं, 'सेहर होने को है' के एक्टर पार्थ समथान दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला इस हफ्ते तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। उनके बाद रोहित पुरोहित चौथे स्थान पर हैं, जबकि श्रीति झा का नाम टॉप 5 में शामिल हो गया है।