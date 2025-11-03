Patrika LogoSwitch to English

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं…

Priyanka and Ankit Gupta Relationship Ends: बिग बॉस 19 में अपनी आने वाली शो 'नागिन 7' को प्रमोट करने आईं प्रियंका चाहर चौधरी से सलमान खान ने उनके एक्स-बॉयफ्रेंड अंकित गुप्ता को लेकर सवाल किया और कहा…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 03, 2025

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं...

(सोर्स: X @HungamaStudioYT)

Priyanka and Ankit Gupta Relationship Ends: प्रियंका चाहर चौधरी अपने आने वाले शो नागिन 7 को प्रमोट करने के लिए Bigg Boss 19 में आईं। साथ ही एकता कपूर ने प्रियंका को आने वाले सीजन के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर कन्फर्म किया और बताया कि जब से उन्होंने सीजन 16 देखा था, तभी से वो उन्हें कास्ट करना चाहती थीं। सबका ध्यान इस बात पर गया कि सलमान खान ने इनडायरेक्टली प्रियंका से उनके रूमर्ड वाले एक्स-बॉयफ्रेंड अंकित गुप्ता के बारे में पूछा।

सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं…

जब प्रियंका नागिन 7 के बारे में थोड़ी जानकारी देकर शो से जा रही थीं, तब सलमान ने उनसे ये पूछा, 'और वो कहां है? वो है या नहीं?' प्रियंका मुस्कुराईं और नहीं कहा। हालांकि, फैंस के मुताबिक उनके एक्सप्रेशन से लगा कि जवाब 'नहीं' था। जहां कई फैंस ने उन्हें उनके नए शो के लिए बधाई दी, तो वहीं कुछ लोगों ने उनसे अंकित गुप्ता के साथ उनके अफवाह वाले ब्रेकअप के बारे में भी पूछा।

इस पर एक यूजर ने लिखा, 'सलमान का प्रियंका को टीज करना एपिसोड का हाईलाइट था क्या! उनके रिएक्शन ने सब कुछ कह दिया।' तो दूसरे ने कमेंट किया, 'उन्होंने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया, बिना कुछ कहे, उनकी मुस्कान ने जवाब दे दिया।' तो वहीं अन्य ने कहा, 'उन्हें नागिन के रूप में देखने का इंतजार है, बिग बॉस 16 के बाद वो सच में इस रोल की हकदार हैं।' तो कुछ यूजर्स ने अंकित गुप्ता का भी जिक्र किया और कहा, 'हम अभी भी प्रियांकीत के पलों को मिस करते हैं, लेकिन दोनों को अलग-अलग अच्छा करते हुए देखकर खुश हैं।'

बिग बॉस 16 का वो पल याद है

इसके बाद आने वाले शो के बारे में बात करते हुए, प्रियंका चाहर चौधरी ने शेयर किया और कहा कि 'मुझे अभी भी बिग बॉस 16 का वो पल याद है जब एकता मैम ने कहा था कि उन्हें अपनी अगली नागिन मिल गई है, और उनके लिए उस वादे को निभाना और मुझे इस विरासत के लिए चुनना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा माना है कि कुछ रोल एक एक्टर से सिर्फ एक कैरेक्टर निभाने से ज्यादा की मांग करते हैं, जो आपकी ताकत, आपकी रेंज और आपकी हिम्मत को चुनौती देते हैं, और ये रोल मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है।

'नागिन यूनिवर्स की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ा काम है, और मैं इसे पूरा करने के लिए मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। सलमान सर और लाखों फैंस के सामने नागिन के रूप में आना किस्मत के प्लान से कम नहीं लगता। मेरे लिए ये खुद को प्रूफ करने का अच्छा मौका है।'

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं…

