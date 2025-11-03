प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं...

इसके बाद आने वाले शो के बारे में बात करते हुए, प्रियंका चाहर चौधरी ने शेयर किया और कहा कि 'मुझे अभी भी बिग बॉस 16 का वो पल याद है जब एकता मैम ने कहा था कि उन्हें अपनी अगली नागिन मिल गई है, और उनके लिए उस वादे को निभाना और मुझे इस विरासत के लिए चुनना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा माना है कि कुछ रोल एक एक्टर से सिर्फ एक कैरेक्टर निभाने से ज्यादा की मांग करते हैं, जो आपकी ताकत, आपकी रेंज और आपकी हिम्मत को चुनौती देते हैं, और ये रोल मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है।