एक्टर बनने का जुनून...जेब में 200 रुपए, वेटर का काम किया...मजदूरों के साथ सोए, अब चमके सितारे

घर छोड़ने के बाद 8 साल तक राणे का संघर्ष चलता रहा और फिर जाकर उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए पैसे मिलने शुरू हुए। उनकी पहली फिल्म 'थकिता थकिता' थी, जिसके जरिए उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। Infobix के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 20-25 करोड़ रुपये है। हर्षवर्धन राणे की कमाई फिल्मों के अलावा वेब शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से होती है। वहीं, हर्षवर्धन एक फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। खबर है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए राणे ने 2-3 करोड़ रुपये फीस ली है। उनका ये सफर काफी मजेदार रहा है।