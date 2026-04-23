राम गोपाल वर्मा की ‘दौड़’ के लिए जब एक्टर्स के बीच लगी रेस, और जीता ‘मुंबई का डॉन भीखू महात्रे’ उर्फ मनोज बाजपेयी

इसके आगे फैमिली मैन एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा, 'जब मैं वहां पहुंचा तो इरफान खान और विनीत कुमार पहले से ही मौजूद थे। दोनों के बाद मेरा नंबर आयां मैंने राम गोपाल वर्मा को अपने 'बैंडिट क्वीन' वाले मान सिंह के रोल के बारे में बताया। वो हैरान हो गए और बोले मैंने दो बार ये फिल्म देखी है, तुमने कौन सा रोल निभाया था। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत यंग दिखते हो। तब मैंने उनको बताया कि इस उम्रदराज किरदार के लिए मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी। इस पर वो राम गोपाल वर्मा मुझसे काफी प्रभावित हुए।