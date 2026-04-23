‘सुबह मेरी चादर खून से लाल होती थी’, आध्यात्म की राह पकड़ने वाले करण वाही ने किया दर्दनाक खुलासा

पारस छाबड़ा के साथ एक पॉडकास्ट में, करण वाही ने हाल ही के महीनों में अपनी लाइफस्टाइल में आए बदलावों के बारे में खुलकर बात की। इसके साथ ही एक्टर ने यह भी बताया कि वो स्किन सम्बंधित की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, और वो बहुत की तकलीफदेय था। उन्होंने कहा, "मेरा शरीर अंदर से सूखने लगा था, मेरे शरीर का आधा हिस्सा सूख जाता था। खुजली करने पर त्वचा फट जाती थी और खून निकलता था। सुबह उठकर जब मैं चादर देखता था, तो वह खून के धब्बों से लाल होती थी। उसे देखकर मैं डर जाता था।" इसके आगे उन्होंने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और खान-पान में बदलाव करने से उन्हें इस समस्या से राहत मिली है।