26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ, वीडियो वायरल

Govinda and Sunita controversy: 14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा कृष्णा और गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ। इस इमोशनल मोमेंट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 26, 2026

14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ; वीडियो वायरल

मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा (फोटो सोर्स: x के @statemirrornewz अकाउंट द्वारा)

Govinda and Sunita controversy: टेलीविजन पर कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से आते हैं। 'लाफ्टर शेफ सीजन 3' का एक ऐसा ही पल हाल ही में सामने आया जिसने सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दीं और देखने वालों के दिलों को छू लिया। ये पल था कृष्णा अभिषेक और उनकी मामी सुनीता आहूजा के 14 साल बाद हुए भावुक मिलन का।

सालों से दिल में दबे जज्बात बाहर आए

'लाफ्टर शेफ सीजन 3' के सेट पर अचानक एक आवाज गूंजी "कृष्णा… कृष्णा…" और जैसे ही सबकी नजरें दरवाजा की ओर घूमीं, वहां सुनीता आहूजा खड़ी थीं। उस एक पल में जैसे वक्त थम गया। कृष्णा और अभिषेक के चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आए पहले हैरानी, फिर दर्द और आखिर में एक गहरी राहत। सालों से दिल में दबे जज्बात जैसे उस एक आवाज से बाहर आ गए। सेट पर मौजूद सभी लोग उस पल को बस महसूस कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था बस आंखें सब कह रही थीं।

बता दें, कुछ ही सेकंड बाद कृष्णा खुद को रोक नहीं पाए। वो दौड़कर अपनी मामी के पास पहुंचे और सीधे उनके पैरों में गिर पड़े। गला भर आया था और मुश्किल से इतना कह पाए 14 साल हो गए। ये दो शब्द सुनते ही सेट पर मौजूद हर किसी का दिल भारी हो गया। सुनीता आहूजा ने देर नहीं की तुरंत उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। वो गले लगना जैसे सालों की दूरी को एक झटके में मिटा रहा था।

हाथ जोड़े और कांपती आवाज में माफी मांगने लगीं

इस सीन को देखकर कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह भी खुद को संभाल नहीं पाईं। रोते हुए वो सुनीता के पास आईं, हाथ जोड़े और कांपती आवाज में माफी मांगने लगीं। उनके हर शब्द में पश्चाताप साफ झलक रहा था। सुनीता ने बिना एक पल की देरी किए उन्हें माफ कर दिया और फिर तीनों एक-दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। उसी पल उसी एक गले मिलने में 14 साल की सारी नाराजगी, सारी कड़वाहट और सारी दूरी जैसे खत्म हो गई।

दरअसल, ये विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था जिसे सुनीता आहूजा ने अपने परिवार पर तंज माना। धीरे-धीरे रिश्तों में खटास बढ़ती गई। इंटरव्यूज में इशारों में बातें होती रहीं। दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से कभी-कभी एक-दूसरे पर निशाना साधा, लेकिन जो बात सालों में नहीं हो पाई, वो 'लाफ्टर शेफ' के सेट पर एक आवाज ने कर दिखाई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने देखते-देखते लाखों लोगों को रुलाया और हर किसी ने कहा यही असली रियलिटी टीवी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

26 Apr 2026 08:15 am

Hindi News / Entertainment / TV News / 14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अर्चना पूरन सिंह ने बेटे पर निकाली भड़ास, बैंक से उड़े 87,000 रुपये, किसका बने शिकार?

archana-puran-singh-son-ayushmaan-sethi-credit-card-fraud-87000-rupees-scam
TV न्यूज

‘उसने मुझे अचानक पकड़ लिया’ एक्ट्रेस नेहा पेंडसे के साथ हुआ था ये हादसा, बोलीं- वो 1 सेकंड था डरावना

Actress Neha pendse molestation incident in mumbai man He caught me suddenly that 1 second was scary
TV न्यूज

TRP Report This Week: स्मृति ईरानी के शो का जलवा कायम, ‘नागिन 7’ की भी हुई वापसी, बाकी शोज के बीच कड़ी टक्कर

TRP Repost this Week
TV न्यूज

‘सुबह मेरी चादर खून से लाल होती थी’, आध्यात्म की राह पकड़ने वाले करण वाही ने स्किन प्रॉब्लम पर किया खुलासा

Karan Wahi
मनोरंजन

हाथ-पैर बंधे थे, गला काटा गया, लहूलुहान पड़ी थीं ‘रामायण’ एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट, सालों बाद भी अनसुलझी है गुत्थी

Urmila Bhatt Murder Mystery
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.