14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ; वीडियो वायरल

'लाफ्टर शेफ सीजन 3' के सेट पर अचानक एक आवाज गूंजी "कृष्णा… कृष्णा…" और जैसे ही सबकी नजरें दरवाजा की ओर घूमीं, वहां सुनीता आहूजा खड़ी थीं। उस एक पल में जैसे वक्त थम गया। कृष्णा और अभिषेक के चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आए पहले हैरानी, फिर दर्द और आखिर में एक गहरी राहत। सालों से दिल में दबे जज्बात जैसे उस एक आवाज से बाहर आ गए। सेट पर मौजूद सभी लोग उस पल को बस महसूस कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था बस आंखें सब कह रही थीं।